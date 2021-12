"El BCRA no tiene espalda, es una Iglesia: Es un acto de Fe"

En ese contexto de incertidumbre, el economista criticó a la a la portavoz del Gobierno Gabriela Cerruti: "Cuando tenés un vocero del gobierno que dice 'las reservas son robustas', no lo debe creer ni cuando lo está diciendo. Todo eso no sirve".

El Corralito y los viajes

“Fijate el tumulto que se arma por algo mal comunicado, como lo de los pasajes y lo de los bancos ”, advirtió Melconian en referencia a la decisión del Banco Central de suspender la financiación de los pasajes y servicios turísticos al exterior con tarjeta de crédito el jueves pasado y la fake news que circuló el fin de semana sobre un corralito encubierto de los bancos.

Por eso, opinó que el sector privado, "está a la defensiva, y desde el gobierno también, que está jugando con siete arqueros".

Melconian, en el encuentro organizado por IDEA (Foto NA). El economista Carlos Melconian advirtió sobre el nivel de reservas del Banco Central y su 'poder de fuego'

"La situación macroeconómica es crítica", sentenció.

"Ahora salen y dicen 'economistas de la oposición dicen que no hay riesgo'. Le tienen que hacer la gamba al gobierno para comunicar'', resaltó y se refirió al temor por un posible corralito generado por noticias falsas: "Te llaman familiares para ver si hay corralito, todo el mundo. Te llama una prima que hace 12 meses no hablás, te pregunta por los pibes y antes de cortar te pregunta por el corralito”.

“Dos mangos con veinte”

Por otro lado, Carlos Melconian ejemplificó el ahorro que supondrá para el gobierno la medida de suspender la financiación del pago en cuotas a los pasajes y servicios turísticos en el exterior: "Lo de los pasajes son dos mangos con veinte. Pero, ¿por qué lo hacen? Porque rascan de donde pueden. Igual es fondo de olla".

"Donde pones el dedo hay un quilombo, pero encima donde no hay lo arma el gobierno. Lo de la tarjeta son dos mangos con 20", insistió.

Acuerdo con el FMI y programa plurianual

Sobre las negociaciones del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Carlos Melconian indicó que desde el Gobierno "están esperando que el acuerdo con el organismo se termine dando".

Sin embargo, el economista advirtió que "para armar un programa macroeconómico con el Fondo estamos a una distancia fenomenal" porque el FMI no va a aceptar "un papelón" y que fracase el programa en el primer trimestre.

"Como (la Argentina) está a años luz en tarifas, en nivel de reservas, en emisión monetaria, algo ahí tiene que pasar, necesario, que después se tiene que implementar", explicó.

Por último, el especialista desestimó que se alcance un acuerdo con el FMI durante este mes: "No creo porque en Navidad ya no laburan en el Fondo. Me parece que hay voluntad pero todavía no están lo porotos arriba de la mesa".