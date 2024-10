El BCRA logra sortear (por ahora) el crítico mes de octubre

Uso del dólar CCL para importaciones: Algunos pagos de importaciones se estarían realizando al dólar Contado con Liquidación (CCL), aprovechando la menor brecha (menos del 15%) entre el dólar oficial y el dólar importador.

Liquidación del agro: Las ventas del sector agropecuario han sido claves, con una liquidación de US$ 1.545 millones en las primeras 14 ruedas de octubre, lo que representa un incremento del 217% respecto a 2023 (año afectado por la sequía) y del 42% respecto a 2022, aunque cae un 13% respecto a 2021 debido a la baja de los precios internacionales de los commodities agrícolas.

image.png

Reservas netas: ¿Por qué no aumentan?

A pesar del robusto volumen de compras, las reservas netas del BCRA no han aumentado y, de hecho, han caído en US$ 429 millones en lo que va de octubre.

Esto se debe, en parte, al pago de US$1.056 millones al Bank of New York Mellon (BONY) para cubrir intereses de bonos soberanos que vencen en enero, así como a pagos de deuda por US$365 millones a organismos multilaterales como el BID, BIRF y CAF.

Lo que se esperaba del BCRA para octubre

Tal como informó Urgente24 en: Octubre: Comenzó el mes crítico para el Gobierno y el BCRA

El aumento de la presión sobre las reservas del Banco Central estará impulsado principalmente por la creciente demanda de divisas en el mercado oficial por parte de los importadores. Este aumento será el resultado de la estrategia aplicada en agosto, que consistió en postergar la demanda a la espera de una reducción en la alícuota del Impuesto PAIS.

Con el objetivo de acceder a un tipo de cambio más favorable, una porción significativa de la demanda de importaciones se pospuso en agosto, trasladándose a septiembre. Sin embargo, el impacto no fue inmediato, dado que el efecto se percibe a los 30 o 60 días, por lo que la mayor demanda de divisas recién comenzará a notarse en octubre y noviembre.

Desde Delphos Investment sostienen que la rebaja del tributo probablemente incrementó las importaciones en septiembre, lo que aumentará la demanda de divisas en los dos meses siguientes.

Por su parte, PPI advierte que octubre será un mes más desafiante para el BCRA que septiembre. El aplazamiento de importaciones dejará de jugar a favor, y ahora comenzarán a pagarse las compras postergadas de agosto. A partir del jueves 3 de octubre, se espera que las empresas que difirieron importaciones en espera de la reducción de la alícuota del Impuesto PAIS, que se produjo el 3 de septiembre, comiencen a requerir acceso al mercado oficial.

En octubre, el Banco Central enfrentará pagos acumulados por 150% de importaciones, lo que representa un aumento del 20% en comparación con el esquema anterior.

Además, las nuevas importaciones que demandarán divisas en el mercado oficial serán mayores, tanto por la recomposición de stocks como por la recuperación de la actividad económica. Cabe recordar que las importaciones estuvieron retraídas en agosto a la espera de la reducción del Impuesto PAIS, mientras que la oferta de divisas por parte del sector agroexportador podría disminuir debido a la estacionalidad.

