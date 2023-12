Dudas: Gerardo Martínez calma a sus bases o Milei da otro paso atrás

"Mucha gente lo pregunta y siguen siendo banderas. Se entiende que no pueden ser el punto de partida”, aclaró para dar cuenta de por qué no estuvieron entre las medidas anunciadas este martes.

E insistió en que la dolarización y el cierre de la autoridad monetaria son "el punto de llegada, un objetivo". "El punto de partida es el de controlar este caos", contextualizó.

El Presidente no miente y esto es algo que quiero que quede bien claro porque es un cambio importante, hay que tener un contrato de verdad con la gente El Presidente no miente y esto es algo que quiero que quede bien claro porque es un cambio importante, hay que tener un contrato de verdad con la gente

A esa misma gente, a la que se refirió Caputo, Javier Milei también le habló de venta de empresas públicas como YPF, para luego aclarar que primero debe "recomponerla". Algo así como con los medios públicos, que buscarán que "eleven su precio".

El titular de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez. ¿Gerardo Martínez (UOCRA) busca calmar a sus bases, o el Gobierno de Javier Milei también dio marcha atrás con la paralización de la obra pública?

"Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado", aseguraba el presidente electo al ser consultado sobre qué hará con los medios públicos y con las empresas estatales. Y cuando le preguntaron sobre YPF, sostuvo que la venta es el objetivo, pero no en el corto plazo.

"A YPF primero hay que recomponerla", remarcó Milei quien cuestionó la estatización concretada en 2012 que derivó en un juicio contra el Estado y también el manejo cotidiano de la compañía.

La paralización de las obras públicas fue otro de los temas que más sonó durante su campaña. Y el propio Luis Caputo confirmó este martes que "no se licitarán nuevas obras públicas y no se comenzarán las que estén licitadas pero no en marcha".

Entonces, ¿a qué obras se refirió Gerardo Martínez? ¿Hubo marcha atrás de boca del ministro de Infraestructura o el titular de la UOCRA solo exageró para calmar a las bases ante una posible situación que podría ser "rara"? ¿Qué tan alteradas están las bases?

La reunión del Consejo de Infraestructura

image.png

Ayer, en la primera reunión del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) de su gestión Guillermo Ferraro convocó a entidades empresariales y al gremio de la construcción para impulsar un nuevo esquema de inversión privada en grandes obras, "a fin de articular el sector público con el privado y lograr la participación de las empresas en la ejecución y financiamiento de grandes obras y proyectos".

Además de Martínez, en representación de la UOCRA, de la reunión participaron autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA), de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), de la Sociedad Rural Argentina (SRA), de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), integrantes del CPI.

Martínez reveló hoy que, en ese encuentro, Ferraro garantizó la continuidad de las obras que ya se encuentran en marcha.

"No me quedé quieto, estoy hablando, estoy actuando, estoy tratando de mostrarle a estos nuevos funcionarios la importancia que tiene, y una cosa es lo que se dice y otra es lo que puede ocurrir. Y puedo decir, por suerte, que se van a mantener todas las obras en ejecución como venían hasta este momento. Ayer estuve hablando con el ministro de Infraestructura, con las cámaras", afirmó el sindicalista en diálogo con 'Radio 10'.

"Se mantienen todas las obras de los organismos multilaterales de crédito, no se paralizan. Y todas las obras que estaban en ejecución, licitadas y demás, no se paralizan. Se va a analizar aquellas licitaciones que están a punto de provocarse para nuevas obras. Lo importante es que nosotros, como gestores, como voz de los trabajadores, estamos ahí enfrentando la contingencia y mostrando a las nuevas autoridades el camino que hay que dar", añadió Martínez.

Ferraro planteó que el CPI buscará que "todas las obras que despierten el interés de las empresas sean afrontadas por el sector privado" y aseguró que "detrás de cada gran obra, hay futuros usuarios dispuestos a pagar por ella", según un comunicado oficial difundido tras el encuentro.

Si bien Martínez dijo hoy que hay que "leer el resultado electoral inédito", y que la situación en el país no es la mejor desde hace varios años, reclamó por una política de ingreso luego de los anuncios de ajuste fiscal que anunció el Gobierno, y frente a una fuerte aceleración de la inflación registrada en los últimos días. Además, ratificó lo comunicado por la CGT el miércoles de que no se quedarán "de brazos cruzados" ante la caída de los ingresos.

"El problema inflacionario estructural nos golpea a todos y tenemos que saber leer con mucho detenimiento el resultado electoral inédito, que a mí y a mis trabajadores no les gusta. Pero ganó una postura totalmente opuesta a la realidad que nosotros pensamos como proyecto de país. No por eso quiere decir que nos vamos a quedar con los brazos cruzados, como es el planteo que tenemos desde la CGT y desde cada una de las organizaciones sindicales", dijo Martínez.

El titular de la UOCRA dijo también que las medidas económicas anunciadas por el ministro Luis Caputo son "muy poco profesional, un poco desprolijas, un salto al vacío, un ajuste sin una mirada de la dimensión de los problemas que tenemos en Argentina", reclamó "que haya una respuesta en la política de ingresos". Para eso, pidió que se incopore a los representantes sindicales a una mesa de concertación.

Gerardo Martínez continuó con su análisis y recurrió a un eufemismo para evitar hablar de conflicto:

Que un gobierno se incline de una manera así en favor de los intereses de los empresarios, eso de alguna manera va a traer una situación rara. Todo a su tiempo. Fuimos a las urnas pensando que quienes quién ganara, nos tenía que mostrar una luz de esperanza. Hasta ahora, el que ganó no nos mostró una luz de esperanza. Sabíamos de qué se trataba esto, por eso no acompañamos a Milei Que un gobierno se incline de una manera así en favor de los intereses de los empresarios, eso de alguna manera va a traer una situación rara. Todo a su tiempo. Fuimos a las urnas pensando que quienes quién ganara, nos tenía que mostrar una luz de esperanza. Hasta ahora, el que ganó no nos mostró una luz de esperanza. Sabíamos de qué se trataba esto, por eso no acompañamos a Milei

Otras noticias de Urgente24

Tarifas de luz: El mayor golpe, para la clase media (+575%)

Luis Caputo: "no vamos a tener una nueva devaluación"

Ganó Córdoba el FGS: Osvaldo Giordano asumió en ANSeS

Dicen que "da pena" el proyecto de reversión de Ganancias

Qué dijo, Jorge Macri, sobre las medidas antipiquetes