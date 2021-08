"La primera corrección de la semana es inferior a la del lunes de la semana pasada, confirmando la estrategia oficial de acotar el movimiento del tipo de cambio mayorista", remarcó Gustavo Quintana, de PR.

En sintonía, desde el Gobierno volvieron a descartar que se produzca una brusca corrección del tipo de cambio. "La devaluación no es la solución a ninguno de los problemas. No vamos a devaluar. Cada vez que el tipo de cambio salta arrastra a los precios", dijo la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco. Además, la funcionaria consideró que "el tipo de cambio está en un nivel elevado" por lo que "no debería ser un problema".

No obstante, dijo que eso "no quiere decir que no haya turbulencias vinculado con las elecciones y con la segunda mitad del año que se liquidan menos las exportaciones".

Otros mercados

En el mercado minorista, en tanto, el dólar se movió marginalmente y cerró en $101,115, de acuerdo al promedio del BCRA. De esa forma, el dólar "ahorro" cerró este lunes en $166,83, cuando se reabrió el cupo mensual para comprar divisas para atesoramiento.

En ese contexto, el dólar 'blue' se mantuvo en $180,50, mismo valor del viernes, cuando se incrementó en 50 centavos.

Los dólares bursátiles, por su parte, se movieron con leve tendencia al alza. El contado con liquidación cerró en $169,51, mientras que el dólar MEP lo hizo en $168,99.