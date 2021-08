Dólar blue: Preocupante advertencia del mercado

"En julio, la merma por esta vía llegó a US$23 millones diarios", consideró la consultora que acertó en 2020 sobre la inflación.

En tanto, Fundación Capital, del expresidente del BCRA, Martín Redrado, "en la segunda mitad del año también se perderían US$1.000 millón por intervención en la brecha y US$ 9.000 millones por el pago de deuda a organismos y privados. De esta manera, calcula que las reservas netas terminarían a fin de año en torno a los US$3.700 millones".

dólar.jpg

El titular de la consultora PxQ y ex viceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, disparó:

Estamos mirando al Banco Central con un ojo todo el tiempo. Primero, porque hay pocos dólares y uno dice 'Che, qué tan sostenible es un dólar a $ 97'. Y, segundo, porque esos $ 97 se sostienen con muletas, que es el control de cambios. Un cepo que hace que al lado del dólar a $ 97 haya un dólar a $ 180 Estamos mirando al Banco Central con un ojo todo el tiempo. Primero, porque hay pocos dólares y uno dice 'Che, qué tan sostenible es un dólar a $ 97'. Y, segundo, porque esos $ 97 se sostienen con muletas, que es el control de cambios. Un cepo que hace que al lado del dólar a $ 97 haya un dólar a $ 180

"Eso es discutir los próximos 2 metros de la economía argentina. Pero a mediano plazo estamos en una devaluación que no termina", desarrolló.

"Necesitamos conseguir cierta cantidad de dólares, lo que hoy parece una oportunidad muy lejana porque necesitamos US$ 20.000 millones más que los que hay en el Banco Central. Solo se pueden conseguir del Fondo Monetario Internacional (FMI) y tal vez con un muy buen programa de mercado", alertó, dando a entender que es muy difícil.

Y remató:

Si la Argentina no le da una solución razonable a esto, vamos a terminar usando los billetes de $ 1.000 para empapelar las paredes. Hay un límite de a cuánto podés deteriorar tu moneda. Hay generaciones y generaciones que saben que no conviene ahorrar en pesos Si la Argentina no le da una solución razonable a esto, vamos a terminar usando los billetes de $ 1.000 para empapelar las paredes. Hay un límite de a cuánto podés deteriorar tu moneda. Hay generaciones y generaciones que saben que no conviene ahorrar en pesos

Sobre el mediodía de este miércoles (4/08), el analista económico Salvador di Stéfano, tuiteó: "Arrancó picante el dólar MEP en $171 y Contado Con Liqui (CCL) en $ 172. Es un preanuncio de suba del dólar blue, me parece".

Preocupante desempleo y destrucción de la clase media

Dirigentes y sectores que integran la Unión Industrial Argentina (UIA) alertaron por la pérdida constante de la rentabilidad empresaria producto de la presión inflacionaria sobre los costos y la imposibilidad de trasladar a precios por la falta de poder adquisitivo. Aclararon que el crecimiento de la actividad fabril es “heterogénea” y afirmaron que hay sectores pymes con “muchos problemas” ante la “limitada oferta” de créditos y la “alta” tasa de interés ofrecida.

“La rentabilidad en el último trimestre 2020 es mayor que la del segundo trimestre de 2021”, se lamentó uno de los integrantes de la mesa chica de la UIA consultado por BAE Negocios. Según el empresario, “dentro de pymes hay sectores que trabajan bien, pero con números finales que no lucen como deberían”.” Algunos con rentabilidad aceptable y otros menos de la esperada”, afirmó la fuente consultada.