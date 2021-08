Dólar blue: La City Porteña en estado de alerta por BCRA

La regulación anterior hizo que los dólares alternativos saltaran de $140/145 a $170/180. ¿Esta nueva restricción, adónde llevará a los dólares libres? La regulación anterior hizo que los dólares alternativos saltaran de $140/145 a $170/180. ¿Esta nueva restricción, adónde llevará a los dólares libres?

"El cepo no se pone para evitar que salgan dólares. El cepo se pone para no reconocer el verdadero valor del peso", analizó.

"¿Cuánta más brecha necesitan, cuánto más chico debe ser el mercado local, cuánto más deben caer los activos argentinos para que entiendan que el cepón del cepo del cepito no es el camino? Si no les funcionó nunca, ¿por qué creen que ahora va a funcionar? La seguirán corriendo de atrás.

La diferencia entre el dólar oficial y los alternativos antes del cepo era de 3%, 5% como mucho. Hoy es de 80% pero el BCRA, la CNV y el gobierno insisten con las restricciones esperando... un milagro.

Si no tenes un dólar libre vas a tener alternativos con brechas. Cuánto más fuertes sean las restricciones más altas serán las brechas. Eso fue, es y será así.

Si decidiste implementar un cepo para no perder dólares y mantener el precio, debes aceptar un mercado alternativo (donde no perdes dólares). Pero intentar controlar los dos a fuerza de restricciones, no funciona ni funcionará", insistió sobre lo que viene en la relación entre el dólar oficial y el dólar blue.

El analista económico y de mercados, Salvador Di Stéfano, agregó: "En lo que va del año 2021, los pases realizados y los intereses pagados ya superan al año 2020. Los adelantos transitorios y transferencias de utilidades son más elevados que en el año 2019 y un 30% de lo realizado en el año 2020. Si sigue esta tendencia, blue picante a la suba".

En tanto, el Gobierno no logra calmar las expectativas sobre el dólar, que son muy negativas para el período postelectoral.