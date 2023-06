Cupón PBI: Advierten jugada de fondos en lo de Loretta Preska

Aurelius Capital y otros fondos, pidieron a la Juez Preska una sentencia sumaria en el caso por los Cupón PBI (US$ 415 millones + intereses) - Si la juez accede al pedido, no habría juicio y Argentina sumaría una nueva derrota en el caso de los Warrants, tras el fallo en Londres (US$ 1.300 millones) Aurelius Capital y otros fondos, pidieron a la Juez Preska una sentencia sumaria en el caso por los Cupón PBI (US$ 415 millones + intereses) - Si la juez accede al pedido, no habría juicio y Argentina sumaría una nueva derrota en el caso de los Warrants, tras el fallo en Londres (US$ 1.300 millones)

image.png

El tema principal en este litigio es como interpretar la Disposición de Ajuste en el Título Global para los Certificados de Garantía del PIB, si establece una fracción de ajuste variable calculada por separado para cada año según las palabras claras de la disposición (como sostiene el Demandante), o si prevé una sola fracción constante aplicada a todos los años de acuerdo con el supuesto "espíritu" del contrato (como sostiene la República). Y en un año en que vencía el pago (en este caso, 2013), ¿cuáles deberían ser las consecuencias de (i) el desprecio por parte de la República de las palabras inequívocas de la Disposición de Ajuste, (ii) su falta de publicación de la cifra del PIB requerida por dicha disposición y necesaria para determinar las condiciones de pago y el monto del pago, y (iii) su impago de la cantidad adeudada?

image.png

Contrariamente a los argumentos de la República, la Disposición de Ajuste significa lo que dice -se debe aplicar una fracción de ajuste variable por separado al PIB del Caso Base para cada año después de un cambio de base- y la República es responsable por el Monto de Pago de 2013. Ese fue el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Londres el 5 de abril de 2023, tras un juicio de 11 días. El resultado debería ser el mismo aquí. Los Warrants de la ley inglesa y los Warrants de la ley de Bew York contienen términos idénticos, y la misma conducta del Repblic estaba en cuestión en los dos casos.

