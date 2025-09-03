Crece la preocupación por Acindar: Suspensiones en la mira y futuro incierto

Suspensiones de personal y efectos en los salarios

En paralelo al freno productivo, la firma mantiene suspensiones de personal. Según trascendió por fuentes gremiales vinculadas a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), cerca de 600 operarios son los que están padeciendo estas consecuencias, mientras que desde la empresa aseguran que el número ronda los 200. En ambos casos, los trabajadores percibirán el 75% de su salario durante el período que dure la medida.

El gremio metalúrgico y autoridades locales expresaron su preocupación por el posible efecto social y económico de estas medidas en Villa Constitución, donde Acindar es el principal empleador privado. La empresa advirtió que estas decisiones son parte de una reorganización necesaria para evitar despidos, ante una baja en la producción anual de acero.

Los motivos detrás de esta decisión son claros: la siderurgia operó durante todo 2024 al 50% de su capacidad instalada, y el primer semestre de 2025 no mostró signos de recuperación. La producción total del año pasado cerró en apenas 600.000 toneladas, frente a 1,2 millones en 2023, una caída que refleja el freno generalizado en sectores clave para el acero, como la industria (-12,4%) y la construcción (-19,5%).

Caída del consumo y el "efecto China"

La situación de Acindar se enmarca en una tendencia más amplia. De acuerdo con el último informe de la Cámara Argentina del Acero, el consumo de productos siderúrgicos continúa en descenso, sobre todo por la retracción de la construcción, uno de los principales motores de la demanda.

En junio, la producción de acero crudo fue de 320.100 toneladas, lo que representó un desplome mensual del 8,6%, aunque un repunte interanual del 16,5%. En el caso de los laminados, el volumen fue de 262.500 toneladas, con una baja del 20,9% respecto a mayo, pero una suba interanual del 12,2%.

Con este panorama, la industria del acero se enfrenta a un año desafiante, marcado por la sobreoferta global -principalmente de acero chino importado a bajo precio- y una demanda interna aún deprimida.

image Impacto del ajuste.

