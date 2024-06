Construcción e industria sin señales de que "lo peor ya pasó"

image.png

En lo que respecta al empleo, en marzo de 2024 este indicador mostró una baja del 15,7% en comparación con el mismo mes del año anterior. En el acumulado de enero a marzo de 2024, el empleo en el sector de la construcción presentó una disminución del 13,0% respecto al mismo período del año anterior.

La industria

Para la industria, la historia no es muy distinta. Según el INdEC, registró su undécima caída interanual consecutiva, desplomándose un 16,6% en abril en comparación con el mismo mes del año anterior. No obstante, la actividad del sector experimentó una leve mejoría respecto a marzo, logrando interrumpir una racha de seis descensos mensuales consecutivos.

A pesar de esta ligera recuperación, en el primer cuatrimestre del año, la producción industrial acumuló una contracción del 15,4% en relación con los primeros cuatro meses de 2023.

Índice de producción industrial manufacturero

"Lo peor ya pasó"

Tras la media sanción en Diputados a la movilidad jubilatoria, el ministro de Economía, Luis Caputo, advirtió que se va a “garantizar el orden macroeconómico” y les pidió a los empresarios que no tengan “miedo” de apoyar.

Luis Caputo: “no los vamos a desilusionar”

En la apertura del Latam Economic Forum esta mañana, Caputo anunció que "lo peor del ajuste ya pasó", que se garantizará “el orden macroeconómico” si el Congreso sanciona una nueva fórmula de movilidad de haberes jubilatorios y les pidió a los empresarios que aporten.

En cuanto a la movilidad jubilatoria, criticó a la oposición que en Diputados le dio media sanción por entender la política "como un negocio".

Agregó que para "buena parte" de esos dirigentes "la política no es un servicio, es un negocio, es plata en alguna de sus formas: valijas, puestos, obras públicas, cajas".

"Eso es lo que nosotros estamos cambiando y más vale que hay resistencia. Por eso hay que hacer un click: entender que, para muchos, la política es un negocio. Como tocamos intereses por todos lados, esos tipos defienden lo que quieren", completó.

Luego, dijo que "la gente ya entendió ésto. Ya no come vidrio. Por eso no nos vamos a mover del norte que nos hemos fijado. Lo mejor que podemos hacer es garantizar el orden macroeconómico".

Pedido a empresarios

En cuanto a los empresarios presentes en el evento, Caputo les dijo: "No tengan miedo de apostar. Nosotros no los vamos a desilusionar. Y si el país empieza a crecer vamos a bajar impuestos. Estamos cerquísima de eso y por eso creo que se intensificó el nivel de agresión contra el Gobierno en este último tiempo".

En esa línea, resaltó el "esfuerzo que está haciendo la gente".

"Estamos más motivados que nunca, primero por el apoyo de la gente de todos los estratos sociales, que constantemente nos agradece; luego, por la personalidad del presidente Javier Milei, que no duda ni por un minuto del rumbo del Gobierno y nos permite a nosotros tomar las medidas que nadie se animó a tomar durante décadas", subrayó.

"También nos sentimos motivados por los resultados: estamos en franca recuperación, después de atravesar una situación crítica. Pasamos de un déficit de cinco puntos a superávit en un mes y llegamos a un dígito de inflación mensual", añadió.

"Entonces, vemos que lo peor ya pasó y estamos en franca recuperación, cuya velocidad depende de dos factores: la aprobación de la Ley Bases y convencer a los ciudadanos de que el cambio depende más de ellos. Está muy instalado de que ese cambio debe venir del sector público y no es así", subrayó.

Por último, explicó que la Ley Bases "va a pasar en algún momento, si no es ahora será más adelante, porque es muy bueno para los argentinos".

