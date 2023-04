Cómo funcionaría el pago de importaciones con yuanes

https://twitter.com/Economia_Ar/status/1651285645413826560 SE PODRÁN PAGAR IMPORTACIONES EN YUANES



A su vez, Sergio Massa indicó que esta medida: “Nos permite trabajar en la posibilidad de adelantar el ritmo de importaciones, que se trabajarán a 90 días en lugar de 180 días”.

¿Cómo funcionaría el Swap?

Desde MDZ Argentina explican que: Si todo sale como espera el Ejecutivo, el permiso desde el Banco Central de China llegaría a estar activo durante diciembre. Sin embargo, habrá que ser prudentes. La llegada de los dólares no será ni inmediata ni total; sino que tendrá diferencias condicionalidades.

Dependerá de la evolución del comercio bilateral, y con liquidaciones escalonadas con no más de US$ 625 millones mensuales; con un período de tiempo habilitado hasta julio de 2023. Esto es, siete meses más, incluyendo el último del 2022.

Luego, se intentará negociar una ampliación del swap, algo que quedó hablado entre el presidente argentino y su colega chino.

Esto explica dos capítulos importantes del swap. El primero es que efectivamente el país podrá contabilizar unos US$ 5.000 millones como parte de las reservas existentes y de libre disponibilidad. Pero también que no podrá hacerlo de manera total ni automática, sino a un ritmo de U$S 625 millones mensuales, vinculados exclusivamente con el comercio de importaciones y exportaciones provenientes y enviadas a China.

Recordando el Swap

Tal como informó Urgente24 el 20/3 en: BCRA apretado: 10 días de gracia con el FMI y Swap con China

El BCRA hoy también hizo uso del canje (swap) con China. Acuerdo que permitió activar otros US$ 1.000 millones de los US$ 5.000 millones totales de este año. De acuerdo con Infobae: En lo que va del año ya se efectivizaron tres desembolsos por US$ 1.000 millones cada uno, hasta ahora US$ 3.000 millones, mientras que está previsto que antes de fin de mes debería ingresará un cuarto desembolso de US$ 1.000 millones. Y resta un último desembolso que seguramente será en abril. Al respecto, desde el medio le explicaron que:

Estos desembolsos le dan liquidez al BCRA. Son parte del swap por 18.500 millones de dólares, que hace algunas semanas se anunció que 5.000 millones iban a ser de libre disponibilidad. Así que no alteran el nivel de reservas internacionales, sino que dan liquidez para intervenciones en el mercado cambiario

