CNV ve un momento "dramático" y apunta a las criptos

Comienzan los problemas a medida que se acerca la época de cosecha y las estimaciones arrojan que por la sequía la llegada de dólares podría verse muy limitada en este 2023. En el día de ayer, lunes 27 de marzo, el BCRA tuvo que salir a vender US$ 95 millones en el MULC. Cifra que lo llevó a terminar con 15 ruedas consecutivas de ventas, en donde, solo con las últimas 10, la cifra perdida alcanza los US$ 1.237 millones y pasa a ser la mayor racha vendedora desde noviembre de 2019. En lo que va del año, la entidad monetaria tiene vendidos US$ 2.600 millones para satisfacer la demanda de divisas.

Es el peor arranque de año desde 2003 Es el peor arranque de año desde 2003

image.png

Con los ojos en el mercado cripto

Un reciente artículo de DolarHoy, redactado por Gonzalo Andrés Castillo, recoge como el presidente de la CNV se mostró a favor del nuevo proyecto para reformar la ley contra el lavado de dinero y el terrorismo, donde se incluyen nuevas regulaciones para los intermediarios del mercado de las criptomonedas.

Durante el Decimoquinto Simposio de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas, organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el titular de la CNV remarcó la importancia de tener un registro de los proveedores de las operaciones con las criptos. "Nosotros participamos en la redacción del nuevo proyecto de ley de lavado de dinero, y queremos que sea arte de la agenda", dijo Negri, advirtiendo que:

si no se aprueba la ley, si no se hace un registro de los proveedores, las consecuencias pueden ser malas para la Argentina si no se aprueba la ley, si no se hace un registro de los proveedores, las consecuencias pueden ser malas para la Argentina

Concretamente, dijo que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) "está pidiendo no solo que se modifique la ley de prevención de lavado de activos, sino que también haya un registro de exchanges en cabeza de CNV".

Al respecto, el presidente del ente regulatorio expresó su "expectativa de que la ley se reactive y le quede una competencia nueva a la CNV, para regular a los intermediarios virtuales". A su vez, Negri agregó que apuesta a tener una "mirada mucho más atenta con intermediarios, desde el punto de vista del regulador, que esté más cerca de los exchanges" que operan localmente y permiten la compraventa de criptomonedas.

En este sentido, se posicionó del lado de la nueva regulación en defensa de los pequeños ahorristas inversores para que quienes operen con este tipo de activos "puedan tomar una decisión informada", con la certeza de que se trata de una inversión de riesgo. El objetivo central del proyecto es promover el control de la publicidad y promoción de las criptos que sean objeto de inversión, servicios financieros y otros activos. Según Negri:

la idea es prevenir estafas y publicidad engañosa que induzcan a errores a las personas respecto de la inversión que están asumiendo la idea es prevenir estafas y publicidad engañosa que induzcan a errores a las personas respecto de la inversión que están asumiendo

Más contenido en Urgente24

La encuesta que apuntala el ambicioso plan de un sector de JxC

Duro cruce en Diputados entre la Izquierda y LLA: "Callate"

Con BCRA detonado, el dólar blue amenaza con $400 (otra vez)

Alberto Fernández, de excursión por New York