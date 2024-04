Caputo firme sobre el FMI, la Ley de Bases y la inflación

El salario privado registrado aumentó un 14,1% en febrero frente a una inflación del 13,2%. En marzo será similar. Las jubilaciones también han recuperado su poder adquisitivo de manera aún más marcada. Estos indicadores suelen ser un indicio de que se avecina una recuperación económica. El salario privado registrado aumentó un 14,1% en febrero frente a una inflación del 13,2%. En marzo será similar. Las jubilaciones también han recuperado su poder adquisitivo de manera aún más marcada. Estos indicadores suelen ser un indicio de que se avecina una recuperación económica.

En relación con los empresarios presentes, el jefe de la cartera económica les transmitió un mensaje. “También depende mucho de los empresarios. Si ustedes compran en este cambio no solo con el voto sino con las acciones e invierten, la economía va a crecer. Si la economía crece, vamos a recaudar más. Y como vamos a mantener el gasto constante en términos reales, si recaudamos más vamos a tener superávit. Y si tenemos superávit, vamos a poder bajar impuestos. De eso pueden estar seguros: cada peso de superávit, esta administración, se lo va a devolver a la sociedad en baja de impuestos”, agregó.

En cuanto al sistema impositivo, Caputo opinó que “parte de no tener credibilidad hace que la Argentina no tenga las mismas herramientas de política económica que los países desarrollados" y "la consecuencia inmediata de bajar impuestos no es que recaudas más al día siguiente, es que vas a tener déficit".

Es una apuesta a mediano plazo que otros países pueden permitirse porque cuentan con financiamiento y credibilidad. Nosotros no. No podemos comprometer el equilibrio fiscal porque esa es el ancla más importante que podemos garantizar Es una apuesta a mediano plazo que otros países pueden permitirse porque cuentan con financiamiento y credibilidad. Nosotros no. No podemos comprometer el equilibrio fiscal porque esa es el ancla más importante que podemos garantizar

Ley de Bases

En otro tema, Caputo señaló que la no aprobación de la Ley Bases “no compromete en nada nuestra decisión de equilibrio fiscal", ya que cuando diseñaron el programa económico, "previmos que la ley probablemente no iba a pasar o iba a tardar en hacerlo".

"Entonces, tomamos las partidas que más o menos nos iba a permitir el equilibrio aun sin la ley. Eso nos forzó a hacer cosas que no nos hubieran gustado como subir el impuesto PAIS. Es importante que la ley pase porque muestra un soporte político porque tanto el empresariado como en el exterior, a efectos de invertir, lo miran. Claro que es importante, pero es para los argentinos y para que tengamos un mejor país a mediano plazo. Es para mejorar la calidad del ajuste fiscal" concluyó.

