Bitcoin y la liquidación de US$ 1.000 millones en criptomonedas

El lunes (5/8), el ecosistema cripto sufrió un impacto de magnitud, con liquidaciones que superaron los US$ 1.000 millones, hundiendo el Índice de Miedo y Codicia en niveles de pánico extremo. Bitcoin llegó a tocar los US$ 49.000, para luego estabilizarse hoy (7/8) en los US$ 55.000.