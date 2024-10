Bitcoin vuelve a decir presente y toca los US$ 70.000

Después de más de siete meses de fluctuación lateral a la baja, el Bitcoin(BTC) parece preparado para intentar nuevamente su máximo histórico de US$ 73.700, registrado en marzo. Tras lo que parece ser un último desplome en los primeros días de septiembre, que llevó el precio a la zona de US$ 53.000, Bitcoin ha iniciado un rally que recientemente lo llevó a superar la barrera de los US$ 70.000.