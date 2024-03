BCRA y BOPREAL: La Serie 3 ya acumula US$892 millones

Las próximas subastas de la Serie 3 serán abiertas a todos los importadores con deudas por importación de bienes y servicios al 12 de diciembre de 2023, hayan o no inscripto los saldos pendientes de pago en el Padrón de Deudas Comerciales por Importaciones con Proveedores del Exterior (el PADRÓN). En caso de que la demanda por la Serie 3 en alguna licitación supere el monto máximo de emisión, el mecanismo de adjudicación será a prorrata de los montos demandados.

El BCRA colocó la totalidad de la Serie 1, por VN US$ 5.000 millones, y de la Serie 2, por VN US$ 2.000 millones. El BCRA colocó la totalidad de la Serie 1, por VN US$ 5.000 millones, y de la Serie 2, por VN US$ 2.000 millones.

Por otro lado, alrededor de 5.400 MiPyMEs realizaron pagos de deuda de importaciones por un total de US$ 265 millones sin necesidad de suscribir los BOPREAL. Son empresas con deudas por hasta US$ 500.000 registradas en el PADRÓN y que podrán saldarla en su totalidad en tres meses.

