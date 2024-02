BCRA: Tercera licitación del BOPREAL y fin de esta restricción

Al respecto, la autoridad monetaria precisaba: En esta licitación se recibieron 655 ofertas por un monto total de VN US$ 1.126 millones. Como las ofertas superaron el monto máximo de emisión, el mecanismo de adjudicación utilizado les dio prioridad de asignación a los primeros VN US$ 500.000 demandados por empresa, para luego distribuir el remanente a prorrata del monto demandado. De este modo, se adjudicó un total de VN US$ 560 millones que, sumados a los VN US$ 1.440 millones adjudicados en las primeras subastas, completaron el máximo cupo para la serie.