BCRA: Mínimas compras, pago al FMI y caída de reservas por US$ 882 millones

Este martes 6 de agosto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) pudo hacerse de apenas US$ 17 millones en el MULC. Con este resultado, la autoridad monetaria acumula compras por US$ 96 millones. A pesar de esta performance, la mirada está sobre las reservas brutas, las cuales hoy bajaron US$ 882 millones tras pago al FMI.