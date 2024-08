"Argentina pagará en 2025 por deuda unos US$ 25.000 millones y le falta la mitad de ese dinero"

El superávit de la balanza comercial va a ser entre US$ 10.000 millones y US$ 12.000 millones. Para llegar a cubrir los compromisos falta otro monto similar, eso es lo que tendrá que conseguir el gobierno. El superávit de la balanza comercial va a ser entre US$ 10.000 millones y US$ 12.000 millones. Para llegar a cubrir los compromisos falta otro monto similar, eso es lo que tendrá que conseguir el gobierno.

En la práctica, el Estado Nacional deberá “rollear” patear hacia adelante la deuda o bien pedirle más dinero al Fondo Monetario.

guillermo michel.jpg Guillermo Michel, ex titular de la Dirección General de Aduanas

Guillermo Michel cuestionó cómo Argentina implementará el RIGI

“El RIGI (Régimen de Incentivo para los Grandes Inversores) entrega tantas ventajas que compromete la fuente de recursos de los próximos gobiernos, Si bien el peronismo no puede estar en contra de promociones industriales o de proyectos que promuevan la inversión, los beneficios de este sistema van mucho más allá de un modelo de incentivos”.

El ex funcionario detalló algunos de los beneficios que tendrán los inversores:

El RIGI le dará a los inversores indemnidad cambiaria porque ya no tendrán necesidad de liquidar aquí las exportaciones. No se puede legislar a perpetuidad porque estaremos afectando los ingresos de las futuras administraciones. El RIGI le dará a los inversores indemnidad cambiaria porque ya no tendrán necesidad de liquidar aquí las exportaciones. No se puede legislar a perpetuidad porque estaremos afectando los ingresos de las futuras administraciones.