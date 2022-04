Argentina entre los 20 países con mejores ganancias en criptos

Ganancias en criptomonedas independiente del PBI

Chainalysis destaca que hay muchos países cuyo desempeño colectivo de inversión en criptomonedas parece estar superando sus clasificaciones en las medidas tradicionales de prosperidad económica, como por ejemplo el Producto Interno Bruto -PBI-. Entre otros países, el reporta cita los casos de Turquía, que es décimo primero en PBI con US$ 2,7 billones, pero sexto en ganancias de criptomonedas realizadas con US$ 4,6 mil millones. Por su parte, Vietnam ocupa el puesto 25 en PBI con US$ 1,1 billones, pero es el décimo sexto en ganancias de criptomonedas con US$ 2,7 mil millones. En el contexto latinoamericano destaca Venezuela, en el puesto 78 en PBI con US$144 mil millones, pero es el número 33 en ganancias realizadas de criptomonedas con US$ 1,1 mil millones.