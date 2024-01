Alerta Luis Caputo: Brecha cambiaria en 48% con FMI presente

El gobierno de Javier Milei no quiere un nuevo acuerdo con el FMI sino recuperar el vigente. Un nuevo acuerdo requeriría llevarlo al Congreso, y el horno no está para bollos. La misión del FMI se encuentra negociando con los funcionarios que realizaron el ajuste del tipo de cambio que el FMI le exigió a Sergio Massa, y éste se negó. Sin embargo, luego de la devaluación del peso de 118% el FMI puede observar 'in situ' que la brecha cambiaria vuelve a ubicarse en 48% y en ascenso. El ministro Luis Caputo se encuentra condicionado antes de cumplir 1 mes en el cargo.