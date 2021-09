Alberto Fernández prometió "ayuda" a Molino Cañuelas

Molino Cañuelas, el principal grupo molinero del país, no tiene acreedores comerciales y su deuda es sólo financiera. "Todo lo que se pueda ayudar, lo vamos a hacer. Está el Banco Nación y la AFIP trabajando en eso. No es lo mismo para mí que cierre una empresa y se pierdan puestos de trabajo. No estamos para que las empresas cierren por problemas fiscales", afirmó el mandatario en la entrevista radial.