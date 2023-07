Activision rompe Wall Street tras esta victoria de Microsoft

La FTC argumentaba que la adquisición permitiría a Microsoft eliminar a los competidores de su plataforma de juegos Xbox y su negocio de suscripciones y juegos en la nube, incrementando poder monopólico. Sin embargo, de acuerdo con Investing.com, la jueza no encontró pruebas suficientes para respaldar esta afirmación. En la sentencia, se destacó que la FTC no pudo demostrar que la empresa combinada eliminaría el juego Call of Duty de la consola PlayStation de Sony ni que la propiedad de Activision reduciría significativamente la competencia en los mercados de suscripción de bibliotecas de videojuegos y juegos en la nube.