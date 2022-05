Día del Futbolista: El 'Grillo' que hace cantar 'gol'

La propuesta de Futbolistas Argentinos Agremiados aceptada por la AFA reemplazó la fecha del Día del Futbolista, “consignada en el apartado 2 del artículo 28 del Convenio Colectivo de Trabajo N° 557/09, por la del día 22 de junio de 1986”.

Los dirigentes Claudio Tapia y Víctor Blanco fueron signatarios de la iniciativa impulsada por el gremio que tuvo como firmantes a su Secretario General, Sergio Marchi, y su Secretario Administrativo, Cristian Aragón.

Se entiende lo de Blanco porque es el presidente de Racing Club, cuyo eterno rival es Independiente de Avellaneda. En aquel partido contra Inglaterra, la delantera completa era la de Independiente de Avellaneda.

grillo-5.jpg El gol de Grillo desde un ángulo. La delantera completa aquel día fue del Club Atlético Independiente: Micheli, Cecconato, Lacasia, Grillo y Cruz.

La épica

La revista El Caño hizo una interesante recopilación de recuerdos:

Félix Daniel Fracara en El Gráfico:

“Al término de de una magistral acción individual, Ernesto Grillo ha rematado desde un ángulo sumamente difícil para batir a Ditchburn con un tiro a media altura. La maniobra de Grillo fue hábilmente finalizada porque primero amagó patear consiguiendo que el arquero se descolocara y luego pateó. El gol de Grillo, dechado de habilidad y visión, fue lo mejor de ese periodo y, por lo tanto, del partido.”

Iván Sandler en El Gráfico:

“Taylor, de cabeza, adelantó a la visita. Pero allí apareció la jugada que fue gol, y el gol que fue leyenda. Grillo, el Pelado de abundante cabelleragol 02, recibió de Lacasia, dejó en el camino a Wright y Barlow y enfiló hacia el arco. Barras se le tiró al piso, pero su esfuerzo fue inútil. El argentino estaba en una posición incómoda, un ángulo muy cerrado. El arquero Ditchburn pecó de ingenuo y se adelantó un paso para cortar el centro. Pero Grillo, picardía en estado puro, remató al hueco que había entre el número uno inglés y el palo. Nadie lo creía. Nacía el gol imposible.”

Ernesto Grillo:

“¿Si tiré al arco?… Mire, si usted quiere ganar la lotería, tiene que comprar un billete”.

grillo4.jpg El gol famoso de Grillo.

Pero Mariano Hamilton, editor de la nota, opinó diferente: "Que el gol de Grillo no fue un golazo ni mucho menos. Fue una buena definición y nada más. No hubo una amague que engañó al arquero ya que Grillo venía lanzado, a la carrera. Tampoco era imposible imaginar que pateara al arco. Es más, observen que Dichtburn se arrojó bastante antes del remate de Grillo, lo que facilitó la definición. Cada domingo vemos por lo menos uno de similares características. Esto quiere decir que el fútbol de antes no era tan bueno como nos quieren vender y que el periodismo, también en aquellos tiempos, se encargaba de inflar las cosas."

Urgente24: No es apropiada la descripción de Hamilton. Basta comparar los partidos de la Premier League, ni hablar los de la Champions, con los de AFA, para cuestionar al periodista de El Caño. Pero lo justo sería que el fútbol de antes era diferente al de ahora. También había jugadores más habilidosos con el balón, en el estándar.

argentina-seleccion.jpg Otro país: los vendedores dentro del estadio Monumental, con indumentaria y gorro apropiado. En el exterior del complejo deportivo de River Plate, vendedores de narajas para saborear en la tribuna.

-------------