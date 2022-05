Tras salida de Marcelo Tinelli, Lammens anunció elecciones

Además, se conoció que Horacio Arreceygor y Matías Lammens se harán cargo provisoriamente del club -el primero el presidente, el segundo el vice- en su intento por realizar las cosas de manera más prolija y escuchando la voz de la gente que ya marchó en varias ocasiones contra la dirigencia.

En esa línea, y luego de una reunión entre el titular del 'Cuervo' y el Ministro de Turismo y Deportes, fue que este último convocó a la oposición a consensuar las decisiones futbolísticas de corto plazo (designación del nuevo Consejo de Fútbol y del próximo entrenador del plantel profesional masculino), para luego llamar a elecciones anticipadas, con el mes de diciembre de este año (o a más tardar, marzo de 2023) como fecha estimada.

La carta de Lammens

A través de su cuenta de Twitter, Matías Lammens llamó a la oposición para convocar a elecciones anticipadas.

A los socios, socias e hinchas de San Lorenzo:

"Dejé de ser presidente de San Lorenzo el 28 de diciembre de 2019, hace dos años y medio, cuando terminó mi mandato y asumí el cargo de ministro de Turismo y Deportes. Todos ustedes saben que durante los 7 años que presidí el club estuve día y noche trabajando para poner a San Lorenzo en lo más alto".

"Logramos cumplir muchos de nuestros sueños: la ansiada Libertadores, final con el Real Madrid y compramos los terrenos de Av. La Plata. Todo lo que parecía imposible fue posible. Además, el club tuvo el récord histórico de socios, un crecimiento patrimonial exponencial, construimos el polideportivo en Boedo y pusimos a todas las disciplinas del club en un lugar privilegiado. Fuimos campeones en básquet, futsal, vóley y tenis".

"Por supuesto que también hubo errores y los asumo; pero siempre, siempre, tomé las decisiones con el corazón en la mano".

"San Lorenzo es para mí mucho más que un club, un equipo de fútbol o los 11 jugadores que salen a la cancha el domingo. San Lorenzo es mi historia, mi familia y es, sobre todo, el lugar en donde me refugié y que me contuvo en el momento más duro de mi vida, cuando murió mi papá a mis 7 años. Ahí no era sólo ir a la cancha los fines de semana, sino también crecer jugando el torneo Lorenzo Massa en la Ciudad Deportiva. Cuento esto porque explica, de alguna manera, por qué siempre voy a estar cuando crea que puedo ayudar a San Lorenzo".

"Ahora, la renuncia de Marcelo (Tinelli) nos pone en una situación que necesita, una vez más, del compromiso de todos con San Lorenzo".

Creo que lo mejor para el club es que se vuelva a elegir a sus autoridades. Los socios eligieron a un presidente que hoy no está más en ese rol y llamar a elecciones sería lo correcto Creo que lo mejor para el club es que se vuelva a elegir a sus autoridades. Los socios eligieron a un presidente que hoy no está más en ese rol y llamar a elecciones sería lo correcto

"Mientras tanto, es momento de convocar a todos los sanlorencistas a un gran acuerdo que nos permita transitar el próximo mercado de pases y la elección del cuerpo técnico con tranquilidad. Se armará un Consejo de Fútbol al cual se invitará a participar a todas las agrupaciones políticas para que tomen las decisiones en esa área central para el club".

"Hoy sé que muchos están enojados con este momento y los entiendo; tienen razón en estarlo. Soy el primero que quiere ver bien a San Lorenzo. Todos queremos eso. Por eso, las diferencias zanjémoslas en las elecciones. Y mientras tanto, trabajemos todos juntos para poner de nuevo al club en el lugar que se merece y debe estar".

Un abrazo,

Matías.

https://twitter.com/MatiasLammens/status/1522016130981847040 A los socios, socias e hinchas de San Lorenzo. pic.twitter.com/na3UmKQxen — Matías Lammens (@MatiasLammens) May 5, 2022

