Tapia rompió el 'chanchito' y va al rescate de Centurión

TAPIAROMPIOELCHANCHITOYVAALRESCATEDECENTURIONFOTO2.jpg Barracas Central, de Claudio Tapia, acordó las condiciones generales para sumar al plantel a Ricardo Centurión.

Centurión, de 29 años, llegó a San Lorenzo a principios de 2022 en condición de préstamo desde Vélez, institución a la que deberá regresar si se decide romper el contrato por sus actos de indisciplina.

El atacante disputó 12 partidos en el Ciclón, con dos goles y un nivel irregular acorde a la campaña del equipo. Ante Patronato jugó los segundos 45 minutos luego de perderse el partido de entresemana ante Unión en Santa Fe, cuando San Lorenzo cosechó apenas su segundo triunfo de la pasada Copa de la Liga. En el previo, ante Talleres en Córdoba, Centurión fue figura excepcional de los entonces dirigidos por Pedro Troglio.

Ricardo Centurión abandonó el miércoles 12/01/2022 la pretemporada de Vélez por tener fuertes diferencias con el entonces entrenador Mauricio Pellegrino, que no lo tuvo en cuenta aunque y pasó a San Lorenzo.

TAPIAROMPIOELCHANCHITOYVAALRESCATEDECENTURIONFOTO3.jpg Barracas Central, de Claudio Tapia, acordó las condiciones generales para sumar al plantel a Ricardo Centurión.

Centurión tiene contrato con Vélez hasta diciembre de 2023 y el club de Liniers mantiene una deuda con él de aproximadamente 1.500.000 dólares por su pase con Racing.

A finales de 2021, Pellegrino había contado en conferencia de prensa que Centurión no era parte del plan: “Hablé con Ricky sobre la posibilidad de encontrar un equipo que le asegure jugar”, había asegurado el entrenador, que había señalado que mantenía una muy buena relación con el exfutbolista de Racing.

“A él se le hizo muy difícil el semestre porque ha tenido pocas posibilidades. Yo le expliqué que en la mayoría de los casos yo veía compañeros que estaban muy bien y que el equipo estaba bien. Lo he hablado con él, de la posibilidad de que si seguía sin jugar buscara otro lugar para el próximo semestre, no puede seguir estando afuera”, indicó el Flaco.

TAPIAROMPIOELCHANCHITOYVAALRESCATEDECENTURIONFOTO4.jpg Barracas Central, de Claudio Tapia, acordó las condiciones generales para sumar al plantel a Ricardo Centurión.

Ricardo Centurión estuvo involucrado en varios hechos extrafutbolísticos. “Ricky” Centurión protagonizó un escándalo en la madrugada del miércoles 11/12/2019 en un local bailable del barrio de Palermo. Centurión regresó a Buenos Aires tras jugar una temporada en el fútbol mexicano.

El delantero, según había publicado en ese entonces el periodista Pablo Carrozza en su cuenta de Twitter, habría tenido un fuerte altercado en un boliche de la calle Niceto Vega en plena madrugada.

“Volaron trompadas, botellas y copas. La pelea continuó afuera del lugar. Estaba junto a 5 amigos. Se escapó corriendo, subió a su auto y se fue manejando por la vereda”, escribió el periodista.

TAPIAROMPIOELCHANCHITOYVAALRESCATEDECENTURIONFOTO5.jpg Barracas Central, de Claudio Tapia, acordó las condiciones generales para sumar al plantel a Ricardo Centurión.

“La pelea continuó afuera del lugar. Estaba junto a 5 amigos. Se escapó corriendo, subió a su auto y se fue manejando por la vereda”, había concluido Carrozza en su Twitter.

No fue la primera vez que el ex Boca y Racing, quien venía de estar presente en alguna pelea. En el verano de 2019 había sucedido algo parecido en Puerto Madero y antes de eso tuvo varios problemas con la Policía.

Ricardo Centurión estuvo involucrado en episodios extrafutbolísticos en 2016 y uno de ellos levantó polémica luego de que trascendiera por las redes sociales una foto suya con un arma en la mano.

No obstante, no era la primera vez que Centurión se veía involucrado en un escándalo por mostrarse con armas de fuego. A los 16 años, se sacó una foto con una pistola y eso le trajo varios problemas en sus inicios en la Academia.

En septiembre de 2016 Ricardo Centurión había estado involucrado en un accidente cuando a la salida de un boliche en Lanús chocó a tres autos y se dio a la fuga, las versiones de ese hecho indican que el ex Racing estaba alcoholizado por lo que no sería la primera vez que tiene episodios en los que están involucrados los excesos del alcohol. Centurión también había tenido un cruce con Diego Maradona por una supuesta relación que mantuvo con Rocío Oliva, cuando el ex entrenador de la Selección se encontraba distanciado de su expareja.

Ricky Centurión llegó al club de Liniers a comienzos de 2020 por un pedido especial de Gabriel Heinze, quien era el técnico del club. Hasta su salida del “Fortín” llevaba disputados 62 partidos en Vélez, en los que marcó ocho goles y dio ocho asistencias.

En el último tiempo, el ex Boca perdió mucho terreno en la consideración de Mauricio Pellegrino y apenas jugó un partido como titular en la Liga Profesional 2021, en la fecha 3 en el empate contra Defensa y Justicia sin goles.

Barracas Central, con algunos fallos polémicos de por medo, hizo una buena campaña en el 2022, con 53 puntos en 41 partidos, y eso le permitirá estar tranquilo en los promedios aunque el otro descenso será por tabla general.

El “Guapo” debutará el lunes 30 de enero, a las 17, contra Godoy Cruz de Mendoza como local.

Más contenido en Urgente24:

El truco para eliminar cucarachas con solo dos ingredientes

Colesterol alto: Deje de usar este aceite lo antes posible

Colectivos del AMBA advierten paro total

Vuelve a jugar la Selección Argentina: Fechas, entradas y sede

Difícil de explicar: Axel Kicillof al rescate de Dady Brieva