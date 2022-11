Opacado por Shakira y los escándalos, Piqué se retiró

GERARDPIQUEANUNCIOSURETIRODELFUTBOLFOTO2.jpg Gerard Piqué anunció su retiro de la actividad futbolística en un año signado por su escandalosa separación de la cantante colombiana Shakira. (Foto: Noticias Argentinas/Reuters)

“Últimamente he pensado mucho en ese niño, en qué hubiera pensado aquel Gerard pequeño si le hubieran dicho que cumpliría todos sus sueños. Que llegaría al primer equipo del Barca, que ganaría todos los títulos posibles, que sería campeón de Europa y del Mundo, que jugaría al lado de los mejores de la historia”, prosigue Piqué.

“Hace 25 años que entré al Barcelona. Me fui y volví. El fútbol me lo dio todo, el Barca me lo dio todo. Ustedes, culés, me lo dieron todo”, completa Piqué.

Hay que mencionar Gerard Piqué se separó de la cantante Shakira a raíz de un supuesto caso de infidelidad del defensor central para con la artista colombiana. Pero eso no fue todo, el futbolista del FC Barcelona estuvo completamente descontrolado y despilfarrando parte de su dinero.

Piqué vivía de fiesta en fiesta y se decía que el defensor gastaba, como mínimo, 2.000 euros por cada noche, así lo contamos en Urgente24 en el pasado.

Además, Xavi Hernández, entrenador del Barca, le habría mostrado las puertas de salida del club al capitán, comentándole que no lo tendría en cuenta para el futuro del club de Barcelona, que entre las razones, tendría a la disputa legal de Shakira con el defensor culé:

Y esta es la problemática central, ya que Shakira, según trascendió en Infobae, se quería llevar a sus hijos a vivir a Miami, por eso sonaba la MLS como un posible destino final del defensor, que sin embargo, no quería moverse de la ciudad en donde vivió gran parte de su vida.

Shakira, por esto, no temía en disparar fuerte contra su ex marido, que si se la complicaba en dicha tenencia de sus hijos Milan y Sasha, buscaba amenazarlo fuertemente. Contaban que le había propuesto abonarle al defensor US$ 2 millones para quedarse con los hijos y cubrir los posibles gastos generados en los viajes que el padre hiciera para visitar Miami.

A pesar de esto, habían agregado desde el entorno de la cantante latina, que si Piqué no cedía a dicha propuesta, la mujer buscaría ir con todo en una disputa legal que la tenía en ventaja: tendría pruebas concretas de las infidelidades cometidas por el hombre, cosa que lo deja en jaque.

No hay nada definido igualmente, habían informado desde el medio en cuestión, pero se esperaba a que se resolviera esta polémica para ver si culminaba en un desenlace negativo con un juicio, o entre las partes se arreglaban de manera pacífica.

Barcelona marcha en la segunda posición en la Liga de España y el sábado recibirá a Almería en partido por la decimotercera fecha de LaLiga, que marcará la despedida de uno sus ídolos.

Gerard Piqué anuncia su retirada con este emotivo vídeo

