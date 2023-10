Lionel Messi podría volver al Barcelona: "Haré todo lo posible"

image.png Lionel Messi, actual jugador del Inter de Miami.

La posible vuelta de Lionel Messi

Jorge Mas, quien se desempeña como accionista y es uno de los dueños del Inter de Miami, soltó en una entrevista con Marca que le hizo una promesa muy importante a Lionel Messi. "Su salida del Barcelona no fue de su gusto, no se pudo despedir de su club, que le acogió de niño, y creo que las circunstancias no fueron las que quiso Lionel", dijo este en primer lugar.