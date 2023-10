Este síntoma parece normal pero puede ser un aviso de cáncer

¿Cómo saber si tengo un cáncer oculto? ¿Cuáles son los síntomas de cáncer? ¿Cómo se manifiesta el cáncer en el cuerpo? El cáncer es una enfermedad que en muchos casos puede ser mortífera, sobre todo cuando no se diagnostica a tiempo. Esto depende de muchos factores, debido a que en algunos tipos de cáncer los síntomas suelen pasar desapercibidos, aparecen ya cuando la enfermedad está avanzada o pueden ser asociados con otras dolencias. Por eso, he aquí un síntoma de cáncer que los expertos dicen que no se debe ignorar, sobre todo si es persistente.