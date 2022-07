Fútbol femenino y un crecimiento "detenido" por el masculino

Para tomar dimensión: La Selección Argentina de fútbol femenino había llegado a Francia 2019 después de un período de dos años -entre 2015 y 2017- en el que no tuvieron director técnico ni participaron en competencias de ninguna índole. No les daban viáticos ni indumentaria para entrenar y, varias veces, tuvieron que dormir en micros antes de jugar un amistoso lejos de Buenos Aires porque no había para el hotel, contó María Borri a través de la web de Tyc Sports.