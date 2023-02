Diego Schwartzman (Peque) se cansó de Córdoba: Qué dijo

Además, Diego Schwartzman se sinceró sobre una circunstancia personal. “Mi padre estuvo tres semanas ingresado y justo salió ayer. Estuve dos semanas pasando horas en la clínica. No son excusas, pero quizá tengo menos paciencia. Siento más la frustración a la hora de jugar. Mi situación personal afecta”, dijo en referencia a la condición de salud de su padre.

“Si me ves entrenar, lo estoy haciendo muy bien y así me siento en el día a día, pero a la hora de competir no estoy sintiendo mis momentos. A veces intento y me equivoco, otras me quedo algo más atrás y me equivoco. Es difícil encontrarle alguna razón clara más allá de que a veces se combina la incomodidad con un mal momento de confianza y hace que uno juegue mal”, concluyó.