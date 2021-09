Diego Schwartzman, a paso firme

https://twitter.com/minuto_e/status/1433410704514682897 Gran punto de Guido Pella, en su derrota ante Frances Tiafoe.pic.twitter.com/VbUd3Inri4 — MINUTO EN CANCHA (@minuto_e) September 2, 2021

Pella vs Tiafoe's match was quite entertaining



( @usopen) pic.twitter.com/LLEL9vPlz7 — We Are Tennis (@WeAreTennis) September 2, 2021

El otro argentino que sigue en carrera es Facundo Bagnis. El santafesino venció 7-6, 4-6, 6-3 y 6-3 a su compatriota Marco Trungelliti. Bagnis, alcanzó la tercera ronda del US Open por primera vez en su carrera.

El argentino no ocultó su felicidad tras la victoria. "Es el mejor año de mi carrera. El estar de nuevo dentro del top 100 y con muchísimos puntos me sirve de aprendizaje".

No quiero que termine el torneo ni el año. Por suerte el físico acompaña y las ganas me sobran

El próximo rival de Facundo Bagnis será Botic van de Zandschulp, el neerlandés que está dando de qué hablar en este US Open.