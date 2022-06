Barras del Pincha atacaron la casa de uno de Gimnasia

https://twitter.com/nandotocho/status/1533476620408868865 La justicia imputó al Toto Medina por incitación a la violencia.Fue tras la publicación del video donde el hincha de @gimnasiaoficial muestra cómo se metió en el estadio de @EdelpOficial y arrojó al campo una medalla bendecida por @Pontifex_es. trabaja el fiscal @RomeroMarcelo63 pic.twitter.com/1ZFb6fXnNp — Fernando Tocho (@nandotocho) June 5, 2022

No obstante y lejos de ayudar a bajar el tono del enfrentamiento, ‘Toto’ Medina, que ya había sido noticia semanas atrás tras lanzar una peculiar campaña para instalarse como candidato a presidente del club de sus amores; redobló la apuesta y sostuvo que la medalla todavía se encuentra en el campo de juego. “Busquen bien muchachos. La medalla está enterrada en el campo de juego”, lanzó en una historia de Instagram, horas después de la viralización de las imágenes.

ATAQUEBALAZOSCASABARRADEGIMNASIAFOTO3.jpg Un grupo de barras bravas de Estudiantes de La Plata atacó a balazos la casa del barra de Gimnasia, Edgardo ‘Toto’ Medina, por “mufar” a los del ‘Pincha’. (Foto: Gentileza: Diario Hoy de La Plata)

De acuerdo a lo que indicaron, horas antes del evento, se presentaron varios individuos en un vehículo y comenzaron a disparar con armas de fuego hacia la casa de la madre de Edgardo ‘Toto’ Medina y su camioneta.

https://twitter.com/vasco_Bruja/status/1533087184194088966 jajajaa..Hola Toto Medina..te están buscando infeliz.. pic.twitter.com/5MN0bV8V8D — vasco - Bruja (@vasco_Bruja) June 4, 2022

La denuncia fue realizada y se investigan sobre quiénes podrían ser los causantes de este amedrentamiento que, claro está, es una represalia de lo sucedido por Medina, al subir el video a las redes sociales.

Mientras la Policía trata de determinar quiénes fueron los autores de los disparos, Medina manifestó en declaraciones al portal Doble Amarilla que “mi familia están bien por suerte, se fueron a la mierda. No era para tanto”.

El candidato a Presidente del ‘Tripero’ acusó directamente a la barrabrava de Estudiantes por el violento hecho que según él fue en represalia por la 'visita' que hizo al estadio UNO. “Yo entre a la cancha de ellos pero entre por el restaurant, hice todo bien y no fue para tanto como para que vayan a balear la casa de mi vieja”.

“Es folklore pero se lo tomaron a pecho. No me molesta si vienen a mi casa y se la agarran conmigo pero no con la casa de mi vieja porque hay criaturas. Mira si por una pavada matan a una persona. Yo no hice nada malo y el folklore se fue al carajo”, sentenció Medina.

La Justicia imputó por este hecho a Medina por ‘Incitación a la violencia’, cuando desde el ‘Pincharrata’ lo denunciaron por introducir una medalla con trabajo supuestamente de brujería en el estadio.

Ante este hecho se inició una investigación caratulada como ‘Abuso de Arma’ y tomó intervención la UFI 9 de La Plata.

