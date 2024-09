Si hay pobreza, que no se note

Por otra parte, la falta de empatía de Milei es un elemento que empieza a surgir en los estudios cualitativos de opinión pública. El consultor Gustavo Marangoni le contó a Ahora Play que el recorte en la cobertura del 100% en medicamentos al que acceden las personas mayores aparecía en esos focus group como un factor de irritación contra el Gobierno. “El ajuste no lo paga la casta, sino la casa”, sintetizó como el concepto central que surge de esos sondeos.

image.png Imagen del Gobierno, según la encuesta de Opina Argentina.

Resta conocer cuál es el impacto en el ánimo de los consultados del crecimiento de la pobreza, que saltó más de 11 puntos sólo en el primer semestre del año en relación al 2do del año pasado. Esto la llevó del 42% al 53% al cabo de los primeros 6 meses del año. En números concretos, hay 5,5 millones de nuevos pobres, por lo que el total asciende a unos 25 millones. Más dramático fue el aumento de la indigencia, que se incrementó unos 6 puntos entre el 2do semestre de 2023 y el 1ro de 2024, hasta el 18,1%, pero se duplicó desde el 1er semestre del año pasado, cuando marcó el 9,3%.

El Gobierno abordó la cuestión desde 2 flancos comunicacionales. Por un lado, en la previa a que se conozca el índice, el vocero Manuel Adorni se anticipó y estableció el relato oficial: debía echarse a la políticas “populistas” del gobierno anterior el resultado, que habría sido mucho peor de no haberse aplicado el plan libertario que evitó, dijo el portavoz, una hiperinflación del “17 mil por ciento anual”. Nada mencionó de la devaluación que apreció el dólar un 118% en el inicio de la gestión de Milei y que disparó la inflación con el consecuente deterioro de los ingresos. Por otro lado, el propio Milei apuntaló el otro parámetro del relato frente al panorama: lo peor estuvo en el primer trimestre del año, cuando la pobreza tocó un pico de casi el 55%, que se suavizó en el 2do trimestre al caer al 51%. La cifra sigue estando dentro de los picos históricos. “La pobreza está bajando en la Argentina”, vociferó el Presidente en Parque Lezama, en el acto del lanzamiento nacional de La Libertad Avanza.

Para no quedar entrampado en la discusión sobre la pobreza, el Gobierno apostó a cambiar rápidamente la conversación y anunció que por decreto volvía privatizable a Aerolíneas Argentinas, que había quedado fuera del pool de empresas sujetas a privatización de la ‘Ley Ómnibus’. Fue en medio de la disputa con los gremios aeronáuticos y de que fracasara un intento en el Congreso de avanzar con la venta de la línea de bandera. En el debate en comisión el proyecto impulsado por el PRO no consiguió dictamen. De todas formas, el DNU que aún no se ha publicado deberá tener el aval del Parlamento. Tampoco se publicó todavía el veto total a la ley de financiamiento universitario, aunque desde el Gobierno lo ratifican y hacen trascender que se firmaría luego de la marcha convocada para este miércoles en apoyo a las universidades. En el Ejecutivo buscarían no exacerbar los ánimos y terminar convocando aún más gente de la que podría asistir apurando la medida.

Un sentido similar habría tenido la decisión del oficialismo de no acompañar un proyecto de democratización sindical, impulsado por el radicalismo y el PRO. A último momento, los diputados de LLA avisaron que, contrario a lo que se preveía, no iban a firmar el dictamen en la comisión laboral de la Cámara Baja. Negociaciones subterráneas entre la CGT y el Ejecutivo bloquearon la iniciativa. También se le adjudican a la central obrera oficios para suavizar la reglamentación de la reforma laboral que se publicó esta semana. El Gobierno recibirá a los popes cegetistas el lunes, cuando por delante queda un paro de los gremios del transporte, previsto para el 17/10.

Ligado al mundo sindical está el flamante ministro de Salud, Mario Lugones, dueño del Sanatorio Güemes, una institución vinculada al gremio gastronómico que conduce Luis Barrionuevo. Lugones reemplazó a Mario Russo, quien precipitó su salida del gabinete tras una discusión con el asesor especial Santiago Caputo, cuyo socio Rodrigo Lugones, es hijo del nuevo integrante del staff presidencial. Russo reprochaba no tener control absoluto de su cartera, ya que había sido entornado por personas que respondían al propio asesor especial de Milei y a Lugones, señalado desde siempre como quien digitaba desde las sombras las decisiones de la cartera sanitaria. Cuentan las crónicas que Russo intentó limitar esa influencia, lo que terminó de sellar su destino.

