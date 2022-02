¿Qué quiere decir 'Soy Judío'?

El lunes (31/01), la actriz y conductora estadounidense Whoopi Goldberg, dijo en el programa The View / ABC News: "El Holocausto no es un hecho racial", y desató una tormenta. En verdad, ella quiso decir que era un acontecimiento inhumano cualquiera fuesen las víctimas pero lo expresó mal, no midió los intereses involucrados y lo pagó caro. Desde los días de Donald Trump que no sucedía algo similar acerca de qué significa ser judío.