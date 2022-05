Nancy Pelosi bloqueada por el arzobispo de San Francisco

Después de numerosos intentos de hablar con ella para ayudarla a comprender el grave mal que está perpetrando, el escándalo que está causando y el peligro que está arriesgando para su propia alma, he determinado que ha llegado el momento en que debo tomar una decisión de declaración pública de que no debe ser admitida a la Sagrada Comunión a menos y hasta que repudie públicamente su apoyo al 'derecho' al aborto y confiese y reciba la absolución por su cooperación en este mal, en el sacramento de la Penitencia. En consecuencia, le he enviado una Notificación a este efecto, que ahora he hecho pública. Después de numerosos intentos de hablar con ella para ayudarla a comprender el grave mal que está perpetrando, el escándalo que está causando y el peligro que está arriesgando para su propia alma, he determinado que ha llegado el momento en que debo tomar una decisión de declaración pública de que no debe ser admitida a la Sagrada Comunión a menos y hasta que repudie públicamente su apoyo al 'derecho' al aborto y confiese y reciba la absolución por su cooperación en este mal, en el sacramento de la Penitencia. En consecuencia, le he enviado una Notificación a este efecto, que ahora he hecho pública.

cordileone.jpg Salvatore J. Cordileone, arzobispo de San Francisco.

En una carta separada a Pelosi, Cordileone exigió a Pelosi que no se presente "para la Sagrada Comunión” y le advirtió que si lo hace, no se le dará el sacramento. Esto no inhabilita a Pelosi a buscar otra arquidiócesis donde practicar su fe.

Pelosi es una firme del aborto como derecho individual desde hace décadas. Pero su decisión en septiembre 2021 de presentar un proyecto de ley que convierte a las consecuencias del fallo judicial 'Roe v. Wade' en ley federal, como reacción ante la aprobación de una ley local en Texas que prohíbe interrumpir los embarazos más allá de las 6 semanas, resultó un puente demasiado lejos para la Arquidiócesis de San Francisco.

Lo interesante es que la Corte Suprema de Justicia federal se encuentra por difundir un fallo de posible revisión de 'Roe v. Wade', y que sería adverso a los pro aborto.

El debate

Pelosi advierte sobre un "ataque total" a los derechos de las mujeres después de la filtración del borrador de la Corte Suprema, negativo para 'Roe vs Wade'.

“Toda mujer, en todas partes, tiene el derecho constitucional a la atención médica básica”, dijo Pelosi

La Cámara controlada por los demócratas aprobó el proyecto de Pelosi casi sin cambios, por 219 a 210. Pero el Senado es otra historia.

En ese contexto, el edicto de Cordileone, uno de los líderes católicos más conservadores del país, es un reproche extraordinario a la fe católica de Pelosi, de 82 años, quien menciona su pertenencia espiritual cuando habla de su familia (lo privado) y sus políticas (lo público).

Ya en 2021 Cordileone pidió que se negara la Comunión a las figuras públicas que apoyan el derecho al aborto, pero no mencionó a Pelosi por su nombre en ese momento.

Debe recordarse que Cordilone fue uno de los dirigentes católicos estadounidenses que militó en intentar negarle al presidente Joe Biden la comunión por la posición de los demócratas favorable al aborto.

En defensa de Biden intervino el papa Francisco, a quien no se le escapa que Biden es el 2do. Presidente católico apostólico romano en la historia de USA.

En octubre 2021, Francisco recibió a Pelosi en el Vaticano, varias semanas antes de que Joe Biden visitara al Papa en ocasión de un viaje a Roma para un diálogo entre los líderes del G2.

Biden ha dicho que personalmente se opone al aborto pero como político no puede imponer sus puntos de vista al Partido Demócrata. Pelosi, en cambio, madre de 5 hijos, ha dicho que apoya el derecho de la mujer a elegir.

------------------------------

