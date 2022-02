Francisco (Jorge Bergoglio) es católico (¿falta aclararlo?)

biden francisco3.jpeg Joe Biden visita al papa Francisco.

"La Iglesia Católica en Estados Unidos se ha encontrado en una guerra de pronombres inesperadamente conflictiva. En 2020 el Vaticano decidió que cuando un sacerdote dice “yo bautizo”, lo hace válidamente, pero cuando dice “nosotros bautizamos”, el sacramento no ocurre. El tema ha revelado una creciente impaciencia entre los sacerdotes progresistas con el Papa Francisco, a quien una vez reclamaron como su campeón. Él ha demostrado ser menos ideólogo y más católico de lo que la mayoría de los liberales de la iglesia esperaban.

El evento precipitante de la guerra de pronombres fue la renuncia esta semana de un sacerdote de Arizona, el padre Andrés Arango. Se había estado desviando del texto oficial del rito del bautismo durante 20 años, usando la primera persona del plural (Nosotros) para enfatizar, pensó, la comunidad acogedora de la Iglesia Católica. Él bautizó a miles de bebés de esa manera, dice, y no tuvo mala intención. La Diócesis de Phoenix ha creado un sitio web para los católicos del área preocupados por haber sido bautizados con una frase inválida. La diócesis presume que los bautismos realizados por el padre Arango antes del 18 de junio de 2021 no son válidos.

La laxitud litúrgica era común en la era inmediatamente posterior al Vaticano II. No pocos sacerdotes asumieron la idea de que el catolicismo preconciliar había sido demasiado legalista, demasiado doctrinario, demasiado frío e insensible para tocar realmente la vida de las personas. Algunos se encargaron de cambiar los rituales y las enseñanzas de maneras que pensaron que serían más acogedoras, hablando de Dios sin el género que pensaban que podría ser ofensivo y minimizando las enseñanzas morales impopulares.

En su mayoría no funcionó. Los números de la Iglesia Católica muestran una marcada disminución en las últimas décadas, incluso en comparación con la desafiliación institucional generalizada que ha reducido la asistencia a la iglesia en otras congregaciones cristianas. Los jóvenes que se han mantenido católicos generalmente no buscan cantos al estilo de Broadway, innovación litúrgica o afirmaciones empalagosas. Los sacerdotes jóvenes y los obispos recientemente nombrados también tienden a rechazar ese enfoque.

El papa Francisco es un hombre complicado que no encaja perfectamente en los paradigmas políticos estadounidenses de izquierda a derecha. Él tomó una buena cantidad de decisiones al principio de su papado que exasperaron a los católicos estadounidenses conservadores, por lo que fue etiquetado en la mente del público como 'liberal'. Muchos sacerdotes estadounidenses progresistas aplaudieron sus reformas, pero algunos fueron un paso más allá. Comenzaron a presentar sus propias agendas revisionistas tal como si fueran del Papa. Algunos incluso llegaron a creerlo.

El papa Francisco no ha hecho todas las cosas que los progresistas esperaban que hiciera. Se esperaba ampliamente que permitiera que los hombres casados se convirtieran en sacerdotes en la región amazónica. En cambio, llamó al celibato un "regalo". Se suponía que debía avanzar en la ordenación de mujeres como diáconos. En cambio, ha cerrado la idea al menos dos veces. Si bien algunos progresistas esperaban que cambiara la enseñanza católica sobre la moralidad sexual, en cambio prohibió a los sacerdotes ofrecer bendiciones litúrgicas a parejas del mismo sexo.

Y luego, en 2020, aprobó la decisión del pronombre. Los bautismos celebrados de la manera "nosotros", dijo el Vaticano, no son válidos. Los católicos que reciban tales bautismos ahora deberán volver a bautizarse. Muchos sacerdotes progresistas se enfurecieron. El padre Ed Beck, un comentarista de religión de CNN, calificó la política de “incorrecta” y “ridícula”. Un editor de America Magazine sugirió que el juicio del Vaticano era "teología de Harry Potter".

El padre Tom Reese, en Religion News Service, trató de separar al Papa de "los literalistas" en el Vaticano, sugiriendo que el papa Francisco, "que tiene que ver con la compasión y el perdón", no podría respaldar un juicio que, en realidad, había firmado 'apagado'. Pero esa estrategia no funcionará. No funcionó cuando los católicos conservadores intentaron restar importancia a las políticas económicas liberales de Benedicto XVI, y no funcionará ahora.

El Papa, les guste o no a los clérigos revisionistas, es católico. Y parece que eso finalmente los está molestando."