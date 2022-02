Emiratos Árabes Unidos cree en Francisco más que Argentina

Emiratos Árabes Unidos es un país de 7 emiratos: Abu Dabi, Ajmán, Dubái, Fuyaira, Ras al-Jaima, Sarja y Umm al-Qaywayn. Su superficie es de 83.600 km2, en una gran proporción es arena aunque en Abu Dabi hay petróleo, que produce con intensidad: su Producto Interno Bruto supera los US$ 411.000 millones. Por dar un ejemplo, Provincia de Buenos Aires tiene una superficie de 307.571 km2 fértiles y Provincia de Santa Fe tiene 133.000 km2. Pero la Argentina tiene un PBI que ronda los US$ 120.000 millones, según la cotización cambiaria que se considere. O algo funciona muy bien en Emiratos o algo no anda bien en la Argentina...