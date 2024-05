De la inflación a los despidos: Un cambio de escenario que presiona a Milei

choque-trenes.jpg Imagen de la colisión entre formaciones de las línea San Martín. Foto: NA.

El Gobierno intenta disimular esas falencias poniendo todo el foco en la causa por extorsión que recae sobre referentes piqueteros que tenían a su cargo la administración de planes sociales. Se denuncia una práctica que es un secreto a voces: las organizaciones presionan a los beneficiarios para que asistan a sus movilizaciones con la amenaza de perder la prestación si es que no lo hacen. No obstante esa irregularidad, que debe ser investigada, se teme que el Gobierno esté utilizando la causa para demonizar a las organizaciones y limitar la asistencia a la población más vulnerable.

Donde no se escatiman gastos es en los viajes presidenciales sin agenda institucional y con el único motivo de los intereses personales del Presidente. Milei viajó a España para participar este domingo de la convención del partido de ultraderecha Vox. No habrá encuentros de Estado, ni con el rey Felipe VI, ni mucho menos con el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, con quien la tensión va en aumento. Esta visita al Viejo Continente despertó mayor polémica que anteriores viajes con esa característica común, es decir, la falta de importancia para los intereses nacionales. Por eso el Gobierno salió a disfrazarlo con el argumento de que lo más importante del viaje a España no era la cumbre de Vox sino una reunión con los CEOs de empresas con negocios en el país que ocurrió el sábado. Pero la verdad es que el viaje se armó alrededor del evento conservador, anticipado hace semanas. Tuvo su participación el secretario de Culto, Francisco Sánchez, quien repudió derechos consagrados como el divorcio, el matrimonio igualitario o la más reciente legalización del aborto. Sánchez pidió “recuperar los valores tradicionales que en 1492 España le regaló al mundo”. Ese año, el del descubrimiento de América, se instauró como el del fin de la Edad Media, período que el secretario de Culto parece añorar.

Antes de viajar a España, el martes, Milei encabezó su primer acto institucional en la Casa Rosada, que fue el emplazamiento del busto de Carlos Menem en el salón correspondiente del palacio de Gobierno. El mandatario rindió homenaje a quien consideró “el mejor Presidente de la historia argentina”, aunque por momentos daba la sensación de que, en realidad, se hacía un reconocimiento a sí mismo. Dijo que Menem, antes de entrar en la política, se ganaba la vida en el sector privado "sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a mejor precio", que es una máxima economicista liberal que suele enarbolar el Presidente. También aseguró que el riojano le vaticinó que iba a llegar a la máxima magistratura.

Pero tal vez lo más curioso del discurso haya sido cuando Milei insinuó algún paralelismo entre él mismo y Domingo Faustino Sarmiento. Aseguró que a pesar de que no fue “adalid de las formas”, carencia que se le reprocha al libertario, Sarmiento tuvo “el coraje que tenía que tener para hacer las cosas que hizo, y ser uno de los grandes presidentes de la historia Argentina”. También le reconoció ser “un precursor en la idea del capital humano -como Milei llamó a uno de sus ministerio- como factor de crecimiento”. Por último, dijo que al sanjuanino “le decían el loco”, como lo llaman al propio Presidente, y hasta hay una biografía que lleva ese título. Pero las comparaciones se resquebrajan cuando se recuerda que Sarmiento fue reconocido como “el padre del aula” por su impulso a la educación pública, cuando Milei la denosta por considerarla un instrumento de "adoctrinamiento". Cada loco con su tema.

