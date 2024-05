Bartolomé Abdala: "Habrá cambios a la Ley Bases, pero no permitiremos desguazarla"

"El tiempo no me apura; nosotros estamos convencidos que esta ley va a salir". Así de contundente fue la repuesta del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, que en diálogo con Urgente24 admitió que si bien el oficialismo cederá a los cambios, "serán mínimos y no modificarán el espíritu de la Ley".