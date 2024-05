No hay dictamen en Senado: Guillermo Francos fracasó y también Villarruel

Live Blog Post

Más rechazo al RIGI

Martín Reydó (Fundación Fundar). "El RIGI genera demasiados incentivos que no son necesarios. Es más lo que se está dando a las empresas que lo que las empresas pedían. Bajar de 35% a 25% el Impuesto a las Ganancias carece de sentido, es regalar dinero en un contexto de consolidación fiscal en que está inmersa la Argentina. Aumentar el gasto tributario en 10 puntos en esas inversiones de largo alcance es un problema. Luego es un régimen horizontal porque no favorece a ningún sector en particular. Los países deciden qué quieren promover, no dejan la decisión al mercado. Puede haber problemas hasta en la soberanía alimentaria del país. Viene con demasiados problemas como para no tomarse tiempo para analizarlo. Tenemos que tiene que existir un sistema de promoción de inversiones pero sectorizado, no plana (flat). No hay ninguna integración productiva con el sistema que hemos construido durante año. La única condicionalidad es el monto de la inversión. Es raro. Billetera mata galán. No promueve lo que dice promover por problemas de diseño."

Luego, la gobernanza socioambiental no está prevista. El RIGI prioriza los intereses de una empresa por sobre una comunidad en cualquier insumo inclusive el agua.

Noelia Villafañe (Monotributistas Asociados República Argentina): "Vengo a pedirles el título 6 de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes porque el sector de los tributistas será muy perjudicado y Uds. cometan un daño que será gravísimo. Este proyecto inicialmente promueve la eliminación del Monotributo Social, el sector más pobre de los monotributistas. Gente que tiene que pasar una evaluación de su condición socioeconómica de riesgo. Muchos de ellos tienen hijos con capacidades diferentes. Hoy día las obras sociales les están dando cobertura médica que es costosa y ellos no podrían pagarla. Eliminarlas sería dejar a estos chicos sin cobertura. Resguardar esto lo ha reconocido y agradecido el 07/05 la vocera del FMI. que la carga del ajuste no recaiga sobre las familias trabajadoras y los segmentos más vulnerables de la población."

"En el título 6to. también afecta a los monotributistas comunes, el 93% no se salva de sufrir recortes en sus beneficios. Se salva el 7% de la categoría G a la categoría K, los de mayores topes de facturación. Está muy bien pero hay que proteger a las categorías más bajas. La cuota del monotributo no viene desactualizada, en enero ya tuvo una actualización y ésta sería la 2da. actualización. Julio 2024 a Julio 2023 actualiza 370%. No es cierto que ahora van a lograr facturar con el aumento de los montos porque hay una depresión económica y muchos servicios además están tarifados."

"Algo también importante son los topes de alquileres. Cuando pedimos que actualizaran los topes de facturación, que estaban muy chatos, el Ejecutivo aumentó los topes. Copiaron y pegaron la misma columna de topes de alquileres y ahora quedó pequeño. Para nosotros hay que eliminar el parámetro de m2 porque va a influir en los topes de facturación. Con este ajuste no va a recaudar más sino que será elegida la clandestinidad. Ningún país surge con una economía clandestina. Lo que se está debatiendo ahora es empujar a más personas a la clandestinidad. Hay gente incurriendo en préstamos prendarios para seguir de pie. Afectarlos con este proyecto es hacerles un daño muy grande."

"El artículo 103 faculta al Poder Ejecutivo a aumentar las cuotas las veces que quiera con un límite que se lo pone el propio Poder Ejecutivo. Es darle una navaja al mono. El artículo 104 también hay que modificarla, que puedan volver los que se fueron. Diputados sólo contempló la exclusión pero no la renuncia voluntaria".

José Voytenco (UATRE): "El lunes hicimos una presentación con nuestras observaciones sobre este proyecto de ley en lo que hace a las relaciones laborales de los trabajadores rurales en la economías regionales. Hizo un relevamiento de las personas y equipos involucrados en base al Censo Agropecuario 2018 pero hasta el 70% de mano de obra en negro. Nos toca muy de cerca la Reforma Laboral de la Ley Bases:

La promoción de empleo, con quita de multa al sector empresario. Es precarizar más la actividad laboral rural."