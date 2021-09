Alberto Fernández vs. CFK: Se vino el estallido

¿Vos creés que aún hay un sector importante de la sociedad que se cayó pero tiene voluntad de volver a levantarse o ya están resignados? ¿Vos creés que aún hay un sector importante de la sociedad que se cayó pero tiene voluntad de volver a levantarse o ya están resignados?

Al margen de cuál fue la respuesta, el diálogo, a comienzos del 2021, denotaba la mirada sobre dónde podría estar el electorado para ir a buscar en caso de postularse. Los mismos interrogantes eran habituales en mesas empresariales, sobre todo vinculadas al sector PYME. Es, justamente, el sector de la sociedad que el gobierno no miró. Aquel que venía en caída con el gobierno de Mauricio Macri y la pandemia lo terminó de noquear. Aquellos que vieron esfumarse su estatus de clase media, para ser técnicamente pobres. Pero que no se sienten así. Y no quieren resignarse.

No habrá una única causa que explique el mensaje de las urnas. Aquellos interrogantes formulados por Manes y muchos otros actores de la vida política y económica interpelan algo que la dirigencia no quizo o no pudo ver. Y eso es producto de un distanciamiento cada vez más extremo entre sociedad política y sociedad civil. Las PASO lo demostraron en múltiples aspectos.

Uno de ellos es la participación. El menor porcentaje de asistencia a las urnas desde que se crearon las Primarias son una señal. Los 2 millones de personas que se quedaron en sus casas, coincide con el mismo número que distanció a Alberto Fernández de Mauricio Macri en el 2019. Por ello cabe preguntarse si los desencantados con el gobierno son mayormente los que no fueron a votar. Eso debiera tomar nota también la oposición para no caer en falsos triunfalismos.

https://twitter.com/mdilenarda/status/1438302441913655297 Se fue @alferdez

Volvió @KulfasM

A la medianoche se presenta el presupuesto.

Las medidas económicas para inyectar dinero previstas para anunciar mañana quedaron en STAND BY. Dicen en @CasaRosada @radiomitre pic.twitter.com/ejCQ6gB5cp — Mariel Di Lenarda (@mdilenarda) September 16, 2021

El GBA

El resultado en la provincia de Buenos Aires arroja ciertas conclusiones a tener en cuenta. Tal como se expresó en esta columna en varias oportunidades, la tercera opción de la que tanto se habló terminó siendo la candidatura de Facundo Manes en la interna de Juntos. Era el único “nuevo” en esta contienda y su cosecha de votos resultó clave para sumar un sector de quienes se habían cansado de Macri y Cristina.

Alberto Fernández, quien este miércoles fue hasta José C Paz a reunirse con Mario Ishii, considera que él no es el dueño de la derrota, sino la propia coalición de gobierno. Lo que sí está claro es que la figura del Presidente ya no aporta un solo voto por afuera de lo que poseía Cristina Kirchner. Pero sería inocente creer que la derrota no le pertenece también a ella, ya que su mayor caudal es la provincia de Buenos Aires y allí el oficialismo perdió.

Ciertos detalles del comicio ponen más dudas sobre la real posibilidad del oficialismo de mejorar los guarismos en noviembre.

En los distritos del Gran Buenos Aires donde la concurrencia a las urnas fue más baja que el promedio es donde mejor le fue al gobierno. Es todo un dato que permite avizorar que el aumento de concurrencia habitual entre las PASO y las Generales podría convertirse en un golpe letal.

https://twitter.com/mayrasmendoza/status/1438301146926522372 Intendentes/as del @FrenteDeTodos de la 3era sección redoblaremos los esfuerzos. Escuchamos el mensaje que nos dió el pueblo. Poner los cargos del ejecutivo nacional y provincial en manos de @alferdez y @Kicillofok es fortalecerlos para que tomen las mejores decisiones. — Mayra Mendoza (@mayrasmendoza) September 16, 2021

Ese análisis se hace en todas las mesas políticas por estas horas en el conurbano bonaerense. Los llamados entre intendentes no cesan y aguardan cuales van a ser los próximos pasos. En estricto off de récord, varios funcionarios expresaron su malestar por la manera que se manejó la cataratas de renuncias puestas a disposición. Antes había sucedido con los funcionarios de Axel Kicillof, apuntado también por los jefes comunales como uno de los responsables de la derrota.

“Esto no es sólo una cuestión de enojo por la economía, se sumaron varios factores pero también faltó política, y sobre todo calle de parte de funcionarios provinciales”, arroja un intendente de la 1ra. Sección Electoral que integra el grupo que salvó la ropa el domingo 12/09.

Un detalle adicional: las listas locales obtuvieron más votos que la lista nacional. Es decir hubo cortes de boleta a favor de los intendentes. Ello avizora que en noviembre, el voto delivery podría profundizarse de no haber un cambio de rumbo.

La nubes negras asoman en el horizonte del Frente de Todos. De cómo se resuelvan las próximas horas será clave para el devenir de la Argentina. Hasta aquí, lo esbozado hace provocar más dudas y crisis política, que siempre es la antesala de las otras crisis. El principal problema del gobierno está en la imposibilidad de renegar expectativas.

“Estoy acostumbrado a vivir en la pobreza, pero no quiero condenar a mis hijos a pasar por lo mismo”, simple pero clarísima descripción de los tantos testimonios que asoman en el Gran Buenos Aires como en el resto del país. No es sólo la economía, el problema es más profundo. Ni los planes parecen salvar a este gobierno.