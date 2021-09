Vuelve Nicky Caputo: torres para ricos en crisis de vivienda

caputo macri.jpg Nicky Caputo con Mauricio Macri en la presidencia

En la acusación se afirmó que “la empresa HN SINGAPORE PTE LTD, fundada en 2016 en Singapur, no es una firma reconocida en el rubro, ni un laboratorio importante o una empresa con trayectoria internacional y cuya actividad principal es el comercio de bienes sin un producto dominante. El capital constitutivo de esta empresa es de un dólar. No se explica cómo el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta gastó 1.700.000 dólares en la adquisición de estos kits".