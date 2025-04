Volvió el "Che Milei" de CFK: Tsunami de chicanas

En primer lugar, CFK criticó a Javier Milei por su discurso en el acto por Malvinas -que ya generó repudios generalizados y hasta una denuncia penal contra el Presidente por "traición a la Patria", parte de ex combatientes-. " El 2 de abril a la mañana, en Plaza San Martín, además de vallar la plaza, no dejar pasar a los ex combatientes y violar la Constitución Nacional; hiciste pelota 60 años de construcción política internacional de apoyo a nuestra causa por Malvinas, basada en el Principio de Integridad Territorial".