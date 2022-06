Unos 700.000 censistas no cobraron y se devalúan sus $ 6000

Brenda Peralta fue censista y en declaraciones a Radio Rivadavia este domingo (26/6) dijo: "Estamos a casi un mes y medio del Censo y todavía no nos pagaron nada. Lo único que me dijeron es que me van a seguir contactando por mail".

6 horas por $6.000

El Censo se realizó el miércoles 18 de mayo y los encargados de recorrer las casas y entrevistar a todos los hogares del país trabajaron, al menos, seis horas en ese día feriado, por lo que iban a cobrar $6.000.

El Censo 2022 costó cerca de 14.000 millones de pesos: 4.360 millones fue destinado a la impresión y digitalización de cuestionarios, 4.000 millones se destinaron al correo y 400 millones se gastaron en kits para las personas censistas; $5.500 millones eran para financiar los sueldos de los más de 700 mil censistas, jefes de radio y jefes de fracción que participaron en el censo.

El portal RioNegro.com, reportó este lunes (27/6) que en esa provincia participaron del censo unas 13.187 personas y ninguna cobró aún. Según explicó Luciano Truchi, Director de Estadística y censo de Río Negro, “el 16 de junio se había emitido la resolución de aprobada y que habían remitido eso a Tesorería General de la Nación”.

En la provincia de Buenos Aires, el portal Realidad Sanmartiniense, del partido de San Martín, reportó que son varios los reclamos y consignó el testimonio de un vecino que participó del Censo y que explicó: “Nos dijeron que en 6 días hábiles nos pagaban, pero ya pasó más de un mes y todavía no recibimos nada ”. Hasta el momento no hubo explicaciones ni tampoco promesas de cuándo recibirán la remuneración acordada.

A los sanmartinenses que prestaron su servicio les enviaron un mail hace más de una semana que decía lo siguiente: “Buenos días, les informamos que en el día de hoy Marco Lavagna firmó la resolución RS-2022-60602915-APN-INDEC#MEC que autoriza a realizar el pago de las personas que fueron validadas. Según nos informaron en 48hs podría estar pagando el Banco Nación. Continuamos con el seguimiento de las gestiones y los mantenemos informados de los avances. Saludos!”.

