A continuación, contó que conoció a Retondo cuando tenía 12 años en el Club Vecinal de Munro. “Nosotros jugábamos al básquet, yo era femenino y él masculino. Había reuniones en el club donde nos juntábamos, nos veíamos y todo bien, pero nunca hablé ni entablé una conversación. Siempre me pareció un chico lindo”, recordó la joven para luego referirse al día en el que fue víctima de abuso.

“En un momento fuimos a una joda, a un cumpleaños de una persona en común acá en Munro, a fin de año de 2015. Yo tenía 14 años. Estábamos en el evento y en un momento él me garra, nos ponemos a hablar -el ya sabiendo que me parecía lindo- y me agarra del brazo y me quiere tocar. Lo hace y yo intento separarme y me voy”, relató.

Y siguió: “Yo pensé que lo había hablado con alguien en su momento, pero no fue así. Yo con 14 años como mucho quería un beso de él, algo más normal, para mi edad. Fue terrible para mí porque no lo pude hablar por el mandato social de que la mujer tiene la culpa porque provoca con el short o la pollera. Me callé muchísimos años y mi familia se enteró de esto hace dos días, cuando les comenté que para cerrar esta etapa y para apoyar a esta chica necesitaba denunciarlo”.

Sobre el final de la entrevista, Giuliana pidió justicia por la joven abusada en Palermo y exigió: “Yo no quiero que estén presos 4, 5 o 6 años. Quiero que tengan una condena larga, una cadena perpetua, porque un violador para mí va a serlo siempre”.