Un gobernador le quiere voltear el presupuesto a Alberto

De este modo, la senadora electa por el bloque de Hacemos por Córdoba, Alejandra Vigo, expresó la posición de su espacio respecto al presupuesto 2022. “Ya lo hemos dicho que no votaremos este presupuesto, que perjudica a Córdoba. Falta el debate y tenemos la esperanza de que haya modificaciones, pero si no hay cambios, no lo votaremos. No pueden gobernar de espaldas a la gente”, afirmó la esposa del gobernador.