Un gobernador ya habla como candidato para 2023

“Hay dos fuerzas que representan la grieta, que son el kirchnerismo del Frente de Todos y Cambiemos. Los dos representan la grieta porque fracasaron económicamente y porque los dos están de acuerdo en meterle la mano al interior profundo para mantener los privilegios del puerto. Ésta es la verdad. Y por eso sus candidatos no hablan ni de las retenciones que perjudican a Córdoba, ni hablan de los subsidios que recibe mayoritariamente, la ciudad de Buenos Aires. De eso no hablan para no incomodar a sus jefes que son los que viven en el puerto y sus alrededores”, disparó Juan Schiaretti. Sin embargo, el círculo cercano al gobernador de Córdoba asegura que el enojo con Juntos por el Cambio tendría un tinte más electoral, mientras que el enfrentamiento con el Frente de Todos estaría motivado por auténticas diferencias políticas.