Un gobernador le quiere "pinchar" los envases a Alberto

“En nuestro bloque estamos absolutamente en contra de este proyecto, ya que, de movida nomás, es absolutamente inconstitucional, violenta las autonomías provinciales y pretende generar una caja en el marco de un determinado ministerio nacional para tener una relación directa con los municipios del territorio”, agregó Gutiérrez al respecto. Para Juan Schiaretti, escindirse del Frente de Todos es muy importante, ya que eso le daría la potencia electoral necesaria para poder concretar sus esperanzas nacionales de poder exportar al “partido cordobés”.

“Esto no viene a ser una buena contribución para prevenir la inflación y, como siempre, las más perjudicadas van a ser las pymes; por eso nosotros creemos que hay otras alternativas y creemos que al sector al que se apunta como beneficiario desde una mirada social, no solamente por la cuestión ambiental, hay que darle un encuadre, un marco mejor que el que tiene, a través de una ley, pero no a través de este proyecto”, concluyó el legislador de Hacemos por Córdoba. De este modo, el gobernador y sus seguidores ratifican el rumbo de seguirse enfrentando con la gestión de Alberto Fernández, que ya comenzó a tomar medidas al respecto.

Probablemente, los enfrentamientos se enfríen en los próximos meses para poder trazar una gobernabilidad compartida practicable. Pero para el “partido cordobés”, resulta importante ir recolectando enfrentamientos para el archivo que sale a la luz en las campañas electorales.