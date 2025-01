UIF: Llamativa coincidencia entre el sector duro K con el de los libertarios

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MileiEmperador/status/1877898862951592232&partner=&hide_thread=false Lo que me voy a reír de Talerico la semana que viene. — John (@MileiEmperador) January 11, 2025

Esa declaración tomó mayor significancia cuando se anunció el jueves la designación al frente de la UIF de Starc, quien no es otro que el exesposo de Talerico y padre de sus 2 hijas.

Además, que Javier Milei haya anunciado que empezaba a seguir a "John" aludiendo a la versiones que sostienen que se trata de Caputo pero sin desmentirlas funcionó como una suerte de confirmación de que se trata de la misma persona.

El desplazamiento de Yacobucci, que fue precedido de una fuerte presión mediática en la que se lo acusaba por supuestos gastos indebidos, pero también por cuestiones de gestión, como impulsar determinadas querellas, como la de la causa 'Hotesur-Los Sauces', en la que Cristina Kirchner deberá someterse a un juicio oral por lavado de dinero.

Tanto Talerico como Mariano Federici, extitular de la UIF durante el gobierno de Mauricio Macri, defendieron a Yacobucci y criticaron su remoción.

"La única razón por la cual hoy desplazaron al titular de la UIF de Argentina, Ignacio Yacobucci, es porque tuvo la rectitud y valentía de cumplir con su mandato legal. Impulsó investigaciones contra corruptos y lavadores de dinero sin doblegarse ante el hecho de que esos mismos corruptos y lavadores eran los socios con los que el gobierno pactó gobernabilidad a cambio de impunidad", dijo Federici en un tuit.

La única razón por la cual hoy desplazaron al titular de la UIF de Argentina, Ignacio Yacobucci, es porque tuvo la rectitud y valentía de cumplir con su mandato legal. Impulsó investigaciones contra corruptos y lavadores de dinero sin doblegarse ante el hecho de que esos mismos… https://t.co/PPCAEffhUZ — Mariano Federici (@MarianoFederici) January 16, 2025

Luego compartió un editorial del diario La Nación el que se toma el caso de la UIF como un ejemplo de que "el fortalecimiento de las instituciones no pareciera figurar entre las prioridades" de Milei.

La respuesta llegó por parte de "John", quien acusó tanto a Federici como a Talerico "hipócritas que "usaron la para beneficiar a amigos y perseguir opositores durante cuatro años y se dan el lujo de señalar con el dedo a los demás".

En un extenso posteo, también pareció confirmar el verdadero motivo de la expulsión de Yacobucci.

"La UIF está para prevenir lavado de activos y perseguir al terrorismo. No para meter presos dirigentes políticos que no te gustan. Tan es así, que EN NINGUNA parte del mundo la UIF es querellante. Solo en México, ese país en el que aparecen políticos colgados de un puente. En el mundo civilizado no se utiliza la UIF para eso", agregó.

El descaro de estos hipócritas que usaron la UIF para beneficiar a amigos y perseguir opositores durante cuatro años y se dan el lujo de señalar con el dedo a los demás.



A ver si aclaramos los tantos:



La UIF está para prevenir lavado de activos y perseguir al terrorismo. No… https://t.co/iJ5gPJEZxm — John (@MileiEmperador) January 17, 2025

"John" remarcó que "aun si la UIF fuera a ser querellante, estos pelotudos quieren que lo sea de manera arbitraria" y agregó de forma no inocente que el presunto fin sería "que sea querellante en la causa “Hotesur” pero no en la causa “Correo”, por decir una absolutamente al azar". Lejos de todo azar, la causa del Correo Argentino investiga si, cuando era Presidente, Macri intentó condonar una millonaria deuda a su empresa familiar, que tuvo la concesión del servicio postal.

"La UIF no debe querellar. Pero si lo hace debe ser a todos por igual", remata "John", a quien el anonimato le permite insultar con la palabra "mogólicos" a Federici y a Talerico, y llamar "enferma mental" a esta última.

El furioso posteo del usuario que sería Santiago Caputo contó con el beneplácito del diputado Rodolfo Tailhade, del sector más duro que responde a Cristina Kirchner. Como tal, Tailhade milita la denuncia del "lawfare" y de persecución a la exPresidente.

"Esto que dice Santiago Caputo es todo, pero todo, verdad. Federici y Talerico son dos delincuentes que sólo se dedicaban a encubrir narcotraficantes y a perseguir a Cristina", disparó en un tuit, dando por sentado -como hacen todos- que "John" no es otro que el poderoso asesor de Javier Milei.

Esto que dice Santiago Caputo es todo, pero todo, verdad. Federici y Talerico son dos delincuentes que sólo se dedicaban a encubrir narcotraficantes y a perseguir a Cristina. https://t.co/YaLsNmu0D0 — Rodolfo Tailhade (@rodotailhade) January 17, 2025

La coincidencia entre los sectores más duros de los libertarios y el kirchnerismo, en una muestra de que los extremos terminan por tocarse, puede caer en el mismo saco de las sospechas de un pacto entre ambos mendiante el cual que intercambian gobernabilidad por impunidad, como denunció Federici.