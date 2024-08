Diez años de prisión para Cristian Pérez Latorre

De esta manera, Pérez Latorre enfrentaría 10 años en prisión por las imputaciones asignadas. Hasta el momento, no está aclarado si el sospechoso se había registrado para ejercer la medicina y qué tipo de permisos tenía.

La información la reveló Ángel de Brito, quien contó la noticia a través de su cuenta de X: "PRESO. 10 años de PRISIÓN le tocarían al cirujano de los famosos argentinos, detenido el jueves en Estados Unidos acusado de operar sin licencia. Entre otros, atendió a Suar, Susana, Valeria Lynch,Nannis, Xipolitakis, Anderson, Laport entre otros".

Según informó el medio británico Daily Mail, Pérez Latorre se había defendido en sus redes sociales al asegurar que era cirujano certificado en la Argentina y que se había registrado en el país extranjero como enfermero, primer asistente y especialista en cuidados faciales.

El ahora detenido era reconocido entre las celebridades cvomo el creador del "Ken humano", llamado Justin Jedica, un modelo estadounidense que se sometió a más de 100 operaciones para parecerse al famoso muñeco del mundo Barbie.

En 2016, el cirujano también había operado a Silvina Luna en Los Ángeles para removerle aproximadamente el 70 por ciento del metacrilato que le había sido colocado por Lotocki en 2010.

Tras era intervención, Pérez Latorre había detallado todo el proceso con Luna: "La operé para sacarle el metacrilato. Salió todo excelente".

"La operé con una técnica hecha con un robot de alta tecnología similar a cuando se hace una operación de vesícula con laparoscopía", agregó en declaraciones al portal Teleshow.

En junio de 2023, Pérez Latorre explicó que la sustancia utilizada por Lotocki no era metacrilato: "Vos le aplicás veneno al paciente, por lo tanto tu organismo va a reaccionar generando una enfermedad autoinmune".

El cirujano remarcó que la enfermedad resultante es peor que el cáncer porque no tiene cura. "Lo que hizo Lotocki con Silvina es un desastre médico”, precisó.

Caso Silvina Luna: Se dice de mí

Cristian Latorre, cirujano de Silvina Luna

En una entrevista, el 31 agosto de 2023, Cristian Pérez Latorre habló en DDM (América TV) después de que se diera a conocer el fallecimiento de Silvina Luna debido a las complicaciones en su salud que ha sufrido luego de operarse con Aníbal Lotocki.

"La verdad es que sorprendido, no me lo esperaba. Obviamente que todos sabíamos que era un final que no iba a tener un buen augurio. Lamentablemente, con este tipo de enfermedades como tenía Silvina, lo primero que se destruye es el riñón, y una vez que el riñón deja de funcionar lo primero que se afecta es el corazón, entrando en fallas cardíacas", comentó el médico en aquel entonces. "Lamentablemente es muy difícil salvar al paciente, porque terminan infectándose con cualquier bacteria, porque son pacientes que están inmunodeprimidos". Es por eso que expresó que "todos los pacientes que tienen colocado este producto desencadenan la misma enfermedad, una insuficiencia renal, primero aguda y terminan en una insuficiencia renal crónica".

"El paciente, a la larga o a la corta, lamentablemente termina con su vida, no hay opción... No lo salvas al paciente, en 5, 10, 15 años el paciente termina con su vida, es un veneno", tuvo que admitir el cirujano.

